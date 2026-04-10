Üle 100 hea juhi: vaata, kas sind või sinu ülemust esitati parima juhi konkursile

Ettevõtte edu võtmeks on see, kui meeskond mõistab oma töö väärtust, mitte üksnes sisu. Töötasu tuleks aga käsitleda investeeringuna inimese panusesse ja arengusse, kirjutab Hansa Grupi juhatuse esimees ja Eesti parima juhi tiitli hoidja Neeme Tammis.