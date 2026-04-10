Üle 100 hea juhi: vaata, kas sind või sinu ülemust esitati parima juhi konkursile

Saates heidame pilgu konkursi „Parim juht 2025“ kolme finalisti ehk Ericsson Eesti juhi Sirli Männiksaare, Baltic Restaurants Estonia juhi Aaro Lode ja Hansa Grupi juhi Neeme Tammise juhtimise tööriistakohvrisse ja selgub, miks on nemad aasta kolm paremat juhti.
Parima juhi konkursi finalist, Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode on kasvanud kokast Eesti ühe suurema toitlustusteenust pakkuva ettevõtte juhiks, mis annab tööd peaaegu 800 inimesele. Köögis töötamise ajast võttis ta kaasa teadlikkuse sellest, mida ta juhina kunagi teha ei soovi.
Ettevõtte edu võtmeks on see, kui meeskond mõistab oma töö väärtust, mitte üksnes sisu. Töötasu tuleks aga käsitleda investeeringuna inimese panusesse ja arengusse, kirjutab Hansa Grupi juhatuse esimees ja Eesti parima juhi tiitli hoidja Neeme Tammis.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.