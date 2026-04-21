Tagasi Raasuke Tallinna äriühingute jälle poliitikutega mehitamisest: halb praktika kõige halvemast otsast Riigifirmades levib skepsis heade juhtimispraktikate ülevõtmise suhtes ning ettevõtluskultuur edeneb aeglaselt, rääkis kogenud tippjuht Erkki Raasuke. Eriti kriitiline on ta aga Tallinna äriühingute mehitamise suhtes võimuliidu poliitikutega. Hommikuprogramm

“Kui vaatame viimaseid arenguid Tallinna linnas, näitab see ikkagi, et saab tagasi langeda küll ja küll,” lausus Raasuke Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“See hiljutine kampaania, kuidas linna äriühingute nõukogud on taas komplekteeritud – ma arvan, et see on halb praktika selle kõige halvemast otsast,” täpsustas ta.

Intervjuus tuli veel juttu Eesti riigiettevõtete valitsemise reformist, mille alustalad Raasuke juba 2013. aastal välja pakkus; nõukogu esimehe rolli alahindamisest; riigi omanikuootuste ebaselgusest ja teistest riigifirmade valitsemise probleemidest.