Raasuke Tallinna äriühingute jälle poliitikutega mehitamisest: halb praktika kõige halvemast otsast
Riigifirmades levib skepsis heade juhtimispraktikate ülevõtmise suhtes ning ettevõtluskultuur edeneb aeglaselt, rääkis kogenud tippjuht Erkki Raasuke. Eriti kriitiline on ta aga Tallinna äriühingute mehitamise suhtes võimuliidu poliitikutega.
Nii riigi- kui erasektoris tippjuhina tegutsenud Erkki Raasuke näeb riigifirmade juhtimises kitsaskohti.
Foto: Liis Treimann
“Kui vaatame viimaseid arenguid Tallinna linnas, näitab see ikkagi, et saab tagasi langeda küll ja küll,” lausus Raasuke Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
“See hiljutine kampaania, kuidas linna äriühingute nõukogud on taas komplekteeritud – ma arvan, et see on halb praktika selle kõige halvemast otsast,” täpsustas ta.
Intervjuus tuli veel juttu Eesti riigiettevõtete valitsemise reformist, mille alustalad Raasuke juba 2013. aastal välja pakkus; nõukogu esimehe rolli alahindamisest; riigi omanikuootuste ebaselgusest ja teistest riigifirmade valitsemise probleemidest.
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Raasukest intervjueeris riigikontrolör Janar Holm, kes on Eesti parima juhi konkursi üks nominentidest.
Äripäeva raadios jätkub viimaste aastate traditsioon, kus Eesti parima juhi konkursil kolme finalisti hulka jõudnud tipptegija saab end kaassaatejuhina proovile panna. Järgmisel nädalal juhivad raadiohommikut Meliva juht Marja-Liisa Alop ja T1 keskuse juht Tarmo Hõbe.