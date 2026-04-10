Selgusid Eesti parima juhi konkursi kolm nominenti. Kuula üllatuskõnesid otse-eetrist

Žürii tõstis T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe puhul esile tema ambitsioonikust vedada eduni raskustes projektid. Ta on keerulisest olukorrast päästnud Saku Suurhalli ja äratanud pankrotistumise järel ellu ning viinud kasumisse T1 keskuse. Lisaks tõi ta Eestisse võimatuks peetud autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) etapid, mis on viinud Eesti ralli maailmakaardile ja toonud Eesti majandusse miljoneid eurosid.

Ka Meliva juht Marja-Liisa Alop peab juhtimisel oluliseks enda inimesi. “Ühelt poolt tuleb inimesi kuulata ja siis peab olema julgust otsustada,” rääkis Alop. “Kõige halvem variant on jääda sinna limbosse ja mitte otsustada ja pikalt ootama jääda mingisugusest situatsiooni.”

Nominatsiooni uudist vastu võttes oli Alop üllatunud. “Ma arvan, et selline märkamine on tunnustus Melivale ja sellele pikale tööle, mis on tehtud: ma olen 10 aastat Melivat juhtinud,” sõnas ta.

Žürii tõi välja, et Alop on ehitanud lühikese ajaga mitmest eraldiseisvast ettevõttest ühtse, Eesti suurima eratervishoiu grupi Meliva. Samuti on ta aktiivne avalikus tervishoiudebatis, räägib kaasa tervishoiu korraldamise ja rahastamise küsimustes riiklikul tasandil.

Žürii hinnangul on riigikontrolör Janar Holm näidanud, kuidas avaliku sektori juht ja tippametnik saab olla arvamusliider poliitilise mandaadita – öelda välja ebamugavaid tõdesid ning mõjutada päriselu otsuseid faktide ja argumentide jõul, et asjad saaksid korda.

Otse-eetris ütles Holm, et juhtimisel ei tohi oma inimesi ära unustada. “Sageli juht võtab vastu küll edu eest suure tänu, mis riigikontrollis on väga tavaline, aga tegelikult see ikkagi põhineb nendel inimestel, kes selle töö päriselt ära teevad,” leidis Holm.

Neid, kes on suure koorma võtnud ja töö ära teinud, hindab Holm väga kõrgelt. “Üritan neile mõnusat keskkonda luua. Tahan ise olla nende jaoks ettearvatav ja et ma suudaks eesmärke ka selgelt sõnastada,” ütles ta.

Nominatsioon tekitas Holmis suurt üllatust. “Kui selliseid uudiseid on, võite igal hommikul helistada!” lausus riigikontrolör.