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Selgusid Eesti parima juhi konkursi kolm nominenti. Kuula üllatuskõnesid otse-eetrist

Äripäeva raadio helistas reedeses hommikuprogrammis Eesti parima juhi konkursi kolmele nominendile ning teatas neile otse-eetris nominatsioonist.
Hommikuprogramm
00:00
Parima juhi nominendid on riigikontrolör Janar Holm, Meliva juht Marja-Liisa Alop ja T1 keskuse juht Tarmo Hõbe.
  • Parima juhi nominendid on riigikontrolör Janar Holm, Meliva juht Marja-Liisa Alop ja T1 keskuse juht Tarmo Hõbe.
  • Foto: Jelena Tsenno/Kollaaž
Parima juhi nominendid on Meliva juht Marja-Liisa Alop, T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ja riigikontrolör Janar Holm.
“Uskumatu. Väga tore uudis ja isegi väga ootamatult,” ütles Tarmo Hõbe otse eetris õnnitlusi vastu võttes.
Juhtimise põhimõte, mida Hõbe endaga kaasas kannab, on väga ambitsioonikate ja selgete eesmärkide seadmine. “Tihti on need eesmärgid hästi ambitsioonikad, et tunduvad paljudele ebarealistlikud, aga endal on nägemus, paned sammud paika, et kuidas seda liikuda samm-sammu haaval,” rääkis T1 keskuse juht ning märkis, et enda ümber tuleb leida siiski parimad inimesed, sest tiimi ja koostöö on juhtimisel võtmesõna.
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Parima juhi nominent Tarmo Hõbe: juht peab sihtima ambitsioonikaid eesmärke
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Žürii tõstis T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe puhul esile tema ambitsioonikust vedada eduni raskustes projektid. Ta on keerulisest olukorrast päästnud Saku Suurhalli ja äratanud pankrotistumise järel ellu ning viinud kasumisse T1 keskuse. Lisaks tõi ta Eestisse võimatuks peetud autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) etapid, mis on viinud Eesti ralli maailmakaardile ja toonud Eesti majandusse miljoneid eurosid.
Ka Meliva juht Marja-Liisa Alop peab juhtimisel oluliseks enda inimesi. “Ühelt poolt tuleb inimesi kuulata ja siis peab olema julgust otsustada,” rääkis Alop. “Kõige halvem variant on jääda sinna limbosse ja mitte otsustada ja pikalt ootama jääda mingisugusest situatsiooni.”
Nominatsiooni uudist vastu võttes oli Alop üllatunud. “Ma arvan, et selline märkamine on tunnustus Melivale ja sellele pikale tööle, mis on tehtud: ma olen 10 aastat Melivat juhtinud,” sõnas ta.
Žürii tõi välja, et Alop on ehitanud lühikese ajaga mitmest eraldiseisvast ettevõttest ühtse, Eesti suurima eratervishoiu grupi Meliva. Samuti on ta aktiivne avalikus tervishoiudebatis, räägib kaasa tervishoiu korraldamise ja rahastamise küsimustes riiklikul tasandil.
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Žürii hinnangul on riigikontrolör Janar Holm näidanud, kuidas avaliku sektori juht ja tippametnik saab olla arvamusliider poliitilise mandaadita – öelda välja ebamugavaid tõdesid ning mõjutada päriselu otsuseid faktide ja argumentide jõul, et asjad saaksid korda.
Otse-eetris ütles Holm, et juhtimisel ei tohi oma inimesi ära unustada. “Sageli juht võtab vastu küll edu eest suure tänu, mis riigikontrollis on väga tavaline, aga tegelikult see ikkagi põhineb nendel inimestel, kes selle töö päriselt ära teevad,” leidis Holm.
Neid, kes on suure koorma võtnud ja töö ära teinud, hindab Holm väga kõrgelt. “Üritan neile mõnusat keskkonda luua. Tahan ise olla nende jaoks ettearvatav ja et ma suudaks eesmärke ka selgelt sõnastada,” ütles ta.
Nominatsioon tekitas Holmis suurt üllatust. “Kui selliseid uudiseid on, võite igal hommikul helistada!” lausus riigikontrolör.
Hommikuprogramm
Parima juhi nominent Janar Holm: tahan oma inimeste jaoks olla ettearvatav
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Kokku seadis avalikkus üles 107 siinset juhti nii avalikust kui erasektorist.
Parima juhi lõppvaliku teeb žürii, kuhu kuuluvad “Parim juht 2025”, PARE, Äripäeva ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad.
Parim juht selgub 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil.
Sel aastal tähistab parima juhi valimise traditsioon 13. sünnipäeva. Varasematel aastatel on tiitli võitnud Lauri Tabur, Anne Samlik, Erkki Raasuke, Bo Henriksson, Kai Realo, Jaanus Vihand, Otto Pukk, Margus Rink, Madis Toomsalu, Veiko Veskimäe, Ivo Suursoo ja Neeme Tammis.
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