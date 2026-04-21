Analüütik kasumit kaotanud LHV optimismi ei jaga: panganduspidu on läbi

LHV Groupi juht Mihkel Torim rõhutab, et kukkunud kasumist hoolimata on ettevõte finantsplaanist ees. Analüütik hoiatab aga, et ambitsioonikate sihtide täitmine muutub üha ebatõenäolisemaks ning panganduspidu võib olla selleks korraks läbi.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: milliseid ühekordseid kulusid pidid LHV juhtorganid tänavu esimeses kvartalis tegema;

miks endine LHV Varahalduse juht Joel Kukemelk peab olukorda pigem ootuspäraseks;