Eestis on Euroopa suurima kasvuga autoturg: faktiliselt õige, kuid tegelikult…

Uute sõiduautode müügi osas on Eesti Euroopa suurima kasvuga riik: tänavu kolmandas kvartalis oli kasv Eestis 56,4%. Uhke number, aga kui selle taha vaadata, siis tegelikkus on sootuks midagi muud, tõdeti sõidukimüüjate TOPile pühendatud raadiosaates.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks näitab Eesti autoturg Euroopa kiireimat kasvu vaid paberil ja kui kaugel ollakse tegelikult automaksueelsest tasemest;

kuidas kommenteerivad Meelis Telliskivi ja Janno Karu elektriautode ning elektriveokite pidureid Eestis.