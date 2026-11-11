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Eestis on Euroopa suurima kasvuga autoturg: faktiliselt õige, kuid tegelikult…

Uute sõiduautode müügi osas on Eesti Euroopa suurima kasvuga riik: tänavu kolmandas kvartalis oli kasv Eestis 56,4%. Uhke number, aga kui selle taha vaadata, siis tegelikkus on sootuks midagi muud, tõdeti sõidukimüüjate TOPile pühendatud raadiosaates.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks näitab Eesti autoturg Euroopa kiireimat kasvu vaid paberil ja kui kaugel ollakse tegelikult automaksueelsest tasemest;
  • kuidas kommenteerivad Meelis Telliskivi ja Janno Karu elektriautode ning elektriveokite pidureid Eestis.
Tänavuse Sõidukimüüjate TOPi võitja, Scania Eesti tegevjuht ja Scania Baltikumi grupi juht Janno Karu ja Eesti Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu tegevjuht Meelis Telliskivi.
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