Tagasi Tuumajaama kindlustuskaitse ulatub 350 miljonini Kui Eestisse rajatakse tuumaelektrijaam, tuleb enne seda liituda rahvusvaheline kindlustusega, mille kindlustuskaitse oleks ligikaudu 350 miljonit eurot, ning lisaks hakkab riik arendajalt koguma jaama ja selle jäätmete käigust kõrvaldamise tasu. Energiatund

“Risk, et tuumajaamaga midagi juhtub, on väike, aga see on alati olemas, nii et risk peab olema kindlustusega kaetud,” räägib “Energiatunni” saate teises osas kliimaministeeriumi tuumaenergia juhtrühma koordinaator Indrek Anepaio.

Tema sõnul on selge, et võimalike kahjude hüvitamiseks vajalikku rahasummat ühelgi arendajal ega energiafirmal pole, mistõttu on taolise riski maandamiseks välja töötatud rahvusvaheline spetsiaalne kindlustuskaitse.

Jaama käigust kõrvaldamiseks hakkab riik tuumajaama käitlejalt koguma lisaks veel dekomisjoneerimistasu.