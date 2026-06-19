Tagasi Kelomees: Moskva ründamine meelitas Trumpi uuesti Ukraina taha Ukraina viimaste õnnestunud rünnakute järel on USA president Donald Trump taas Kiievi suhtes soosivam, sest Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi paistab praegu võitjana, rääkis Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Ukraina sammud, mida on astutud, rünnakud Peterburis ja Moskvas – need näevad tõesti head välja. Need näevad välja nagu võitja sammud ja tänu sellele on võimalik Trumpi soosingut võita,” selgitas Kelomees Trumpi loogikat. “Selles mõttes on ta lihtne mees,” nentis ta, kuid lisas, et Trumpi teades võib aga see soosing juba homme pöörduda.

Kelomehe sõnul võiks Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi laiemalt lõppeva nädalaga rahul olla, sest nii G7 tippkohtumise avaldus kui ka Euroopa Liidu otsused olid Ukraina suhtes toetavad. Muu hulgas lepiti Euroopa Liidu ülemkogul kokku, et Venemaale kehtestatud sanktsioone pikendatakse senise kuue kuu asemel aastaks.

Intervjuus räägiti veel võimalikest pingetest enne järgmist NATO tippkohtumist ning USA ja Iraani rahukokkuleppe haprusest. Lisaks puudutati Euroopa Liidu eelarvevaidlusi, konkurentsivõimet ja suhteid Hiinaga.