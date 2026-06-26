“Äripäev eetris”: rõõmustas ainult Micron, kõik teised kurvastasid

Investor ja ettevõtja Raivo Hein ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et USA kiibitootja Micron Technology on olnud tema portfelli üks edukamaid investeeringuid ning on toonud talle juba enam kui pool miljonit eurot kasumit.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.