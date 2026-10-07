Tallinna lennujaam tegi septembris rekordi

Septembris läbis Tallinna lennujaama ligi 356 000 reisijat, mis on 13 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul, teatas ettevõte, lisades, et tegemist oli lennujaama ajaloo suurima septembrikuu reisijate arvuga.
Tallinna lennujaama tänavused väga head tulemused on suuresti tingitud lennupiletite suhtelisest odavusest, kui vaadata seda inflatsiooni kontekstis, kuid järgmisel aastal võib asi muutuda, rääkis lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.