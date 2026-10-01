Tartu lifestyle-hotelli Soho uus peatükk: kuidas hotell end ümber mõtestas

Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.
- Soho tegevjuht Siim Sildmäe (vasakul) ja brändijuht Sten Pedari.
- Foto: Merlin Zuzjonok
Äripäeva sisuturundussaates räägivad Soho tegevjuht Siim Sildmäe ja brändijuht Sten Pedari, kuidas kolmest noorest ettevõtjast kasvasid hotelliarendajad ning kuidas endise hotelli London asemel sündis uue kontseptsiooniga lifestyle-hotell, kuhu on lisandunud spaa, ühistööala, lobby-baar ja hommikuprosecco.
Hüpe kolmetärnihotellist neljatärnihotelliks on osutunud keerulisemaks, kui esialgu arvati. Klientidele, kes on harjunud senise hinnatasemega, tuleb selgitada, mille eest nad nüüd rohkem maksavad. „E-maili teel on väga raske selgitada, miks hind tõusis 20 eurot,“ tõdeb Sildmäe. „Aga kui nad kohale tulevad ja näevad, siis on kõige tõrksamadki kohe uue lepingu sõlminud.“
Saates räägitakse ka Eesti hotellituru laiematest väljakutsetest – Booking.com-i mõjust, Airbnb konkurentsist, maksutõusude mõjust investeeringutele, hooajalisusest ning Lõuna-Eesti turismiettevõtete koostööst.
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Soho loobus senisest restoranist El Chapo, et teha ruumi spaale ja lobby-baarile, ning arendab workation-kontseptsiooni, mis võimaldab ettevõtetel ühendada meeskonnaga töötamise ja puhkamise.
„Me ei ole suured kruiisilaevad, vaid väikesed kiirkaatrid,“ kirjeldab Sildmäe sõltumatu hotelli eelist – võimalust teha otsuseid kiiresti ja kohaneda paindlikult.
Saadet juhib Lauri Linnamäe.