Nortal surub gaasi AI-le ja kaitsetööstusele. Albre: vajadus inimeste järele kasvab

Rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Nortal konsolideeritud müügitulu kasvas 2025. aastal 15 protsenti. Ettevõte kasutab visalt tehisintellekti ning siseneb kaitsevaldkonda.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks Nortali kasumlikkus käibekasvust hoolimata langes ja mida Ats Albre selle taustal turu kohta ütles;
- kuidas plaanib Nortal AI-first mudeliga tarkvaraarendust ümber teha ning miks Albre hinnangul ei vähenda see inimeste vajadust;