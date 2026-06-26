Nortal surub gaasi AI-le ja kaitsetööstusele. Albre: vajadus inimeste järele kasvab

Rahvusvahelise tarkvaraettevõtte Nortal konsolideeritud müügitulu kasvas 2025. aastal 15 protsenti. Ettevõte kasutab visalt tehisintellekti ning siseneb kaitsevaldkonda.

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