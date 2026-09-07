Energiaekspert: elektri hinna tõusurisk on eelmisest aastast märgatavalt suurem

Eesti kõrge elektrihind ei ole paratamatus, vaid tootmisvõimsuste nappuse ja strateegiliste valikute tagajärg, ütleb ABB ASi juhatuse liige ja Baltikumi ärijuht Jukka Patrikainen. „Energia on riiklik julgeolekuküsimus. Seda ei saa planeerida viie aasta kaupa,“ rõhutab ta.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?