Energiaekspert: elektri hinna tõusurisk on eelmisest aastast märgatavalt suurem

ST Sisuturundus

Eesti kõrge elektrihind ei ole paratamatus, vaid tootmisvõimsuste nappuse ja strateegiliste valikute tagajärg, ütleb ABB ASi juhatuse liige ja Baltikumi ärijuht Jukka Patrikainen. „Energia on riiklik julgeolekuküsimus. Seda ei saa planeerida viie aasta kaupa,“ rõhutab ta.