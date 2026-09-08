Konkurentsianalüütik: kullerfirmade seas võib peagi näha ühinemisi

Äripäeva Infopanga analüütiku Sigrid Kõivu sõnul näitab värske bussiettevõtete konkurentsiraport, et inimesed liiguvad juba praegu aktiivselt Balti riikide ja Poola vahel bussiga ning sama nõudlust hakkab tulevikus teenindama ka Rail Baltic.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?