Värske uuring näitab: kütuseostjaid võib tänavu oodata hinnatõus
Kütusesektor prognoosib tänavu müügitulu kasvu koguni 24% ja seda mitte müügimahu suurenemisest, vaid eelkõige hinnatõusust, ütles Swedbanki kaubandussektori juht Maie Savtšenko panga uuringule tuginedes.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.