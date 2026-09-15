Riigile andmete esitamine muutub lihtsamaks: ettevõtja peaks tegutsema juba praegu

Eesti majandusel ei ole viimasel aastal läinud nii kehvasti, kui on tunnetatud, ja pika aja järel on taas põhjust oodata paremat ettevõtlus- ja nõudluskeskkonda, ütles Pärnu raamatupidamiskonverentsil rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.