Riigile andmete esitamine muutub lihtsamaks: ettevõtja peaks tegutsema juba praegu
Riik läheb üle andmepõhisele aruandlusele ja ettevõtja peaks sellega kaasa minema juba praegu, rääkis Pärnu raamatupidamiskonverentsil registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) nullaruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov.
Küberpettuste vastu kaitseb kõige lihtsamalt topeltkinnitus, seega peaks iga ettevõtja kohe üle vaatama, et raamatupidajal ei oleks ainuisikulist ülekandeõigust, rääkis Pärnu raamatupidamiskonverentsil raamatupidamisbüroo Grow Finance tegevjuht Ulvi Tallo.
Eesti majandusel ei ole viimasel aastal läinud nii kehvasti, kui on tunnetatud, ja pika aja järel on taas põhjust oodata paremat ettevõtlus- ja nõudluskeskkonda, ütles Pärnu raamatupidamiskonverentsil rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.