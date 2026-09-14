Analüütik: Eesti väljavaade on poole aastaga märgatavalt paranenud
Eesti majandusel ei ole viimasel aastal läinud nii kehvasti, kui on tunnetatud, ja pika aja järel on taas põhjust oodata paremat ettevõtlus- ja nõudluskeskkonda, ütles Pärnu raamatupidamiskonverentsil rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.
Rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt kasvab Eesti SKP tänavu 2,5 protsendi võrra, võlakoormus paisub püsiva eelarve puudujäägi tingimustes isegi palju kiiremas tempos, keskeltläbi ligi 3 protsendipunkti aastas.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.