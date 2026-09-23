Jaan Tallinnal on potentsiaal jõuda maailma 100 rikkaima sekka. 2027. aastal

Tänavu Rikaste TOPi rohkem kui 10 miljardi euro suuruse vara väärtusega võitnud Jaan Tallinn
võiks järgmisel aastal jõuda 25‒30 miljardi euro suuruse varani, kui senised prognoosid peavad paika ja jätkub tema seniste investeeringute tähelend, ütles Äripäeva raadiosaates “Äripäeva TOP” Rikaste TOPi üks koostajatest Ken Rohelaan.
“Siin on vaja vastust ühele küsimusele: mis on järgmisel aastal Anthropicu aktsia hind?” toonitas Rikaste TOPi koostaja Raivo Sormunen, sest Anthropic moodustab lõviosa Tallinna varade väärtusest. Samale asjale juhtis tähelepanu Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira.
Samas nõustusid Sormunen ja Viira, et suures plaanis võiks järgmisel aastal olla 25‒30 miljardi euro suurune vara väärtus reaalne, sest börsidebüüti tegeva Anthropicu turuväärtuseks on viimati hinnatud ligi 2 triljonit dollarit. Selline turuväärtuse kasv suurendaks hoobilt ka Tallinna vara väärtust.