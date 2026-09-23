Tagasi Jaan Tallinnal on potentsiaal jõuda maailma 100 rikkaima sekka 2027. aastal Tänavuse Rikaste TOPi võitnud Jaan Tallinna varade väärtus võib järgmisel aastal kasvada nii palju, et tal oleks tõenäoliselt asja maailma TOP 100 rikkaima hulka, leidsid Rikaste TOPi koostajad.

Tänavu Rikaste TOPi rohkem kui 10 miljardi euro suuruse vara väärtusega võitnud Jaan Tallinn võiks järgmisel aastal jõuda 25‒30 miljardi euro suuruse varani, kui senised prognoosid peavad paika ja jätkub tema seniste investeeringute tähelend, ütles Äripäeva raadiosaates “Äripäeva TOP” Rikaste TOPi üks koostajatest Ken Rohelaan.

“Siin on vaja vastust ühele küsimusele: mis on järgmisel aastal Anthropicu aktsia hind?” toonitas Rikaste TOPi koostaja Raivo Sormunen, sest Anthropic moodustab lõviosa Tallinna varade väärtusest. Samale asjale juhtis tähelepanu Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira.

Samas nõustusid Sormunen ja Viira, et suures plaanis võiks järgmisel aastal olla 25‒30 miljardi euro suurune vara väärtus reaalne, sest börsidebüüti tegeva Anthropicu turuväärtuseks on viimati hinnatud ligi 2 triljonit dollarit. Selline turuväärtuse kasv suurendaks hoobilt ka Tallinna vara väärtust.