Ringmajanduse ekspert: Eesti läheneb jäätmepoliitikale tagumisest otsast

Eestis läheb suur aur jäätmete sorteerimisele ja taaskasutamisele. Kuid samavõrra oluline on, et neid üldse ei tekiks, kirjutab Zero Waste Estonia ringmajanduse ekspert Kristiina Kerge.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Kristiina Kerge Eesti jäätmepoliitikat tagurpidi üles ehitatuks ja milliseid küsimusi tuleks tema hinnangul tegelikult esimesena küsida;

kuidas võiks korduskasutuse nõue autori sõnul luua Eestis uusi ärivõimalusi ning miks ei peaks ettevõtted seda nägema ainult kohustusena. (2 punkti)