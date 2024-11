Tagasi ST 14.11.24, 16:24 Lindström: müügiinimeste tugevuste arendamine hoiab tiimi motiveeritu ja tulemuslikuna Lindströmi müügitöö eripära seisneb iga tiimiliikme tugevuste ärakasutamises ja arendamises. Just müügiinimeste koolitamine ja vastutuse andmine nende eelistuste põhjal aitab püsivalt leida ja hoida motiveeritud töötajaid, selgub saatest “Minu karjäär”.

Rimma Semjonova ja Renee Razumov räägivad saates, mis aitab müügiinimesi motiveerituna hoida. Foto: Sigrid Hiis

Lindströmi müügitreeneri Renee Razumovi sõnul inspireerib teda B2B-müügitiimi juhtimises eelkõige kliendisuhete loomine ja ettevõtete edulugude kuulmine. “Küsimus, kuidas kliendid oma tänasesse punkti on jõudnud, annab tohutult energiat ja motivatsiooni ka enda eesmärkide püstitamiseks,” selgitas ta.

Värbamisspetsialist Rimma Semjonova lisas, et Lindström panustab teadlikult töötajate tugevustel põhinevasse juhtimisse ja värbamisse, püüdes iga kandidaadi jaoks leida sobivaima rolli.

“Kandidaat, kes sobib telefonimüüki, ei pruugi end otsemüügis sama hästi tunda – ja vastupidi. Just seetõttu läheneme igale värbamisprotsessile ainulaadselt ja loome põhjaliku profiili, et tuvastada, kes millises rollis end parimal viisil teostada saab,” märkis Semjonova. Razumov lisas, et Lindström läheneb teadlikult iga tiimiliikme tugevusest, sest see aitab töötajatel oma töös edukas olla.

Lisaks kuuleb saatest, kuidas leida ja hoida talente, kes müügis end tõeliselt koduselt tunnevad, ning kuidas Lindström väärtustab iga töötaja tugevusi ja milliseid praktilisi samme tehakse, et uued tulijad kiiresti ja põhjalikult ettevõtte tööeluga kohaneksid. Lisaks tuleb juttu uuest värbamislahendusest, mis aitab kandidaatidel läbida tööintervjuu videosilla teel – mugavalt oma tempos ja kohas.

Saadet juhib Sigrid Hiis.