Tagasi ST 27.11.24, 15:40 Bigbank: õigete hoiakutega töötaja on ettevõttele suur ressurss Koolitusele kuluvaid summasid saab paremini rihtida, kui juba värbamisprotsessil on pööratud tähelepanu sellele, et kandideerija eviks ettevõttele olulisi hoiakuid, kinnitasid Bigbank Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter ja töötaja kogemuse juht Gerly Roosmets.

Bigbank Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter ja töötaja kogemuse juht Gerly Roosmets. Foto: Juuli Nemvalts

„Teadmisi saab juurde õppida, kuid motivatsioon töö tegemiseks peab inimesel endal olemas olema,“ tõdes Pechter.

Kui juht töötajale kuvab, mis ootused on ettevõttel ja juhil, siis on töötaja tulemuslikum ning tema motivatsioon ja rahulolu tööga kõrgem. Bigbanki osakonnajuhtide tööriistakasti kuulub kompetentsimudel, millega saab toetada ettevõtte väärtusi, nagu koostööoskus ja tulemustele orienteeritus. „Meil on olemas ka juhtide ootuste mudel, kuna me juba täna tahame, et töötaja saaks öelda, et tal on elu parim juht. Siin saab personaliosakond juhti toetada, aga kompetentsid peavad juhil endal olema,“ tunnistas töötaja kogemuse juht Gerly Roosmets.

Kuula, mida rääkisid Bigbank Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter ja töötaja kogemuse juht Gerly Roosmets saates "Minu karjäär" ja kuidas töötajate arendamisel aitavad metoodikad 4DX, LEAN ja agiilne meetod. Saadet juhib Juuli Nemvalts.