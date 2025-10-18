Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 19.10.25, 08:00

Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”

Pärast kolme aastakümmet tegutsemist võtab Tallinnas laevade varustusega tegelev Loigo Marine Supply hoogu maha. Kauaaegsed partnerid vihjavad, et pankroti edasilükkamisega on ettevõte vajunud vaid sügavamale võlgadesse.
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
  • Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
  • Foto: Aleksei Šiškin
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Tartu külje all Raadil tegutsenud paadi- ja paaditarvete kauplus Kalaretk läks oktoobris pankrotti, kuid tegutseb edasi vaid uuendatud e-poena.
Uudised
  • 08.09.25, 08:00
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Mitmeid avalikke hooneid ehitanud ärimees liigutas oma põhiäri päästmise nimel suurtes võlgades kõrvalärid hämara taustaga firmade likvideerija kätte.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Harju maakohus kuulutas välja Keila külje all tegutsenud moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ pankroti.
Uudised
  • 01.10.25, 06:00
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Sajad kliendid rahata jätnud e-poe Reset omanik ja juht sai toonase äri eest prokuratuurilt kelmusekahtlustuse ja varatu ettevõtte pankrot rauges. Nüüd on hakanud tulema tarbijate kaebusi tema järgmise ettevõtte kohta.
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Viimaste aastate jooksul on kinnisvarasektori rahvusvahelised kestlikkuse standardid teinud läbi suure uuenduskuuri. Euroopa rohepöörde eesmärgid, uued kliimapoliitikad ja investorite kasvavad ootused on viinud selleni, et nii LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kui ka BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) on tulnud välja uute versioonidega – mõlemad oluliselt ambitsioonikamad kui nende eelkäijad. Eesmärgiks ei ole pelgalt rangemad nõuded, vaid tulevikukindlate ja väiksema keskkonnamõjuga hoonete loomine, mis vastavad juba täna homsete regulatsioonide ja turu ootustele.

Hetkel kuum

Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Talentide endale võitmine on advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaoks olnud pikk protsess. “Kui head inimesed sinuni jõuavad, siis on juba oluliselt lihtsam kasvada,” räägib büroo juhtivpartner Ott Lepmets (vasakul). Tema äripartner Kristjan Nõges (paremal) tõdeb, et õigusmaastikul on nõudlus kvaliteetse tööjõu järele suurem kui pakkumine.
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
Alexela teatas, et muudab oma kliendiprogrammi ja hakkab peagi kuvama kütuse hinda teisiti.
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Triple Net Capitali osanik Andres Urb rääkis Lutheri kvartali müügiplaanist juba märtsis. Nüüd on tehing tehtud ja Urbist koos teises osanikega saanud Arco Vara aktsionär.
Uudised
  • 17.10.25, 15:30
Lutheri kvartali müüjad said piraka tüki Arco Varast
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Kunagine suurtööstuste Kalevi ja Tere omanik Oliver Kruuda figureerib juba aastaid peamiselt kohtu-uudistes.
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 11:24
Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Eestis arendatud finantsplatvormi abil saab USA ettevõte sisenenda paremini Euroopa turule.
USA ettevõte ostis Eesti e-residendi loodud finantsidu
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Matvei Nikitenko on töötanud meretranspordi valdkonnas nõukogude ajast peale. Fotol konteiner endise Loigo Marine Supply territooriumil.
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Teleajakirjanik Tarmo Maiberg ütleb, et näiteid neist dissidentidest, kel oleks õnnestunud paguluses olles muuta kodumaal riigivõimu, napib. Ühe ajaloolise näitena toob ta siiski välja Vladimir Lenini.
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Päikesepaneelidest katuseid tootev Roofit.Solar jõudis samuti Siftedi edetabelisse.
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Valimispäev on seekord pühapäev, 19. oktoober.
Krutime põnevust: KOV valimiste 15 suurt küsimust ja 15 ennustust
Kaalul on kohati rohkem kui elu!
Kristi Saare osalusel valminud saate “Investeerimisportfell 2030” vastu oli kuulajate huvi suur.
Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • ST
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Järgmisest nädalast hakkab tulemuste hooaeg pihta.
Pilguheit tulemuste hooajale toob närvikõdi
Kolm USA peamist indeksit lõpetasid nädala tõusuga.
USA aktsiaturud lõpetasid ebastabiilse nädala tõusuga
Oracle´i tegevjuht Sam Altman.
Oracle'i aktsia langes üle 7% pärast seda, kui lennufirma kinnitas häkkimiskatsed
Novo Nordiski aktsia taandus reedel Kopenhaageni börsil 7%.
Järgmised ravimiaktsiad langevad, sest Trump lubab hinnalangust
Telia kolmanda kvartali tulemusi on oodata 23. oktoobril. Äriplaan 2026 konverentsil käis esinemas Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Swedbank näeb Skandinaavia telekomihiidudes uut tõusupotentsiaali
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Temu kraam on letikaupleja suhtes kahekordselt ebaõiglane konkurents
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Hommikuprogramm
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 17.10.25, 17:27
Kütuseturu hinnasõda: Alexela annab järele klientide nõudmisele
2
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
3
Uudised
  • 17.10.25, 14:47
Oliver Kruuda plaan vabaneda pankrotihaldurist läks seekord luhta
4
Suur lugu
  • 18.10.25, 07:00
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
5
Uudised
  • 17.10.25, 13:15
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Tööandjad: sobib regionaalsete palkadega rohkem
6
Uudised
  • 16.10.25, 13:11
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload

Viimased uudised

Uudised
  • 19.10.25, 08:00
Miljonikäibega merendusfirma vajub põhja: “Ongi kõik, kõike head”
Uudised
  • 19.10.25, 08:00
USA ettevõte ostis Eesti e-residendi loodud finantsidu
Arvamused
  • 18.10.25, 18:00
Krutime põnevust: KOV valimiste 15 suurt küsimust ja 15 ennustust
Kaalul on kohati rohkem kui elu!
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Raadiohitid: saated investeerimisest, ehitusest ja edukast ettevõtjast
Uudised
  • 18.10.25, 15:00
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
Pikk intervjuu!
Uudised
  • 18.10.25, 13:50
EL tahab Venemaa külmutatud varadega osta Ukrainale USA relvi
TOP
  • 18.10.25, 12:00
Hoonearendajate TOP: võitja käive ja kasum kasvasid võimsalt
Uudised
  • 18.10.25, 10:49
Viis Eesti idufirmat pääsesid maineka Euroopa edetabelisse
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025