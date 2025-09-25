Tagasi 25.09.25, 12:49 Ajakirjanik riigieelarvest: pool on avalik huvi, pool ideoloogia Uus riigieelarve on üks ideoloogilisemaid alates 2018. aastast, mil Keskerakond, Isamaa ja EKRE lõid maksuküüru, ütles Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Ajakirjaniku sõnul peegeldab riigieelarve Reformierakonna lubadust kaotada maksuküür.

Foto: Andras Kralla

Pruul tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et kaitsekulud küll suurenevad järgmisel aastal ligi 840 miljoni võrra, samas tulumaksureformidega jääb riigil kokku kogumata 780 miljonit. “Nii on pool eelarvest Reformierakonna ideoloogiline huvi ja pool ühine avalik huvi,” sõnas ta.

Reformierakonna kõige kallim valimislubadus oli maksuküür kaotada ja selle nimel on aastaid nähtud ränka vaeva, märkis Pruul. “Selleks on tehtud maksufestival ja isegi valitsusremont, sest varem polnud kõik koalitsioonipartnerid sellega nõus.”

Pruuli sõnul jääb maksumuudatuste juures silma massiivne tulude ümberjagamine. “Kui järjestada kõik tulusaajad, siis 50% väiksema sissetulekuga inimeste käest võetakse raha ja antakse kõrgema otsa tulusaajatele juurde,” ütles ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Raske hinnata muul viisil, kui meenutades peaminister Kristjan Michali sõnu: ilu on vaataja silmades,” lisas Pruul.

Põhjalikumat analüüsi, mis saab Eesti majandusest, kui eelarve viiakse suurde miinusesse, saab kuulata intervjuust.

Küsis Laura Saks.