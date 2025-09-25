Opositsioon nimetas eelarvet lühinägelikuks ja ebavõrdseks

ST Sisuturundus 25.09.25, 14:55

Kui IT-spetsialistid ei jõua enam halvasti töötavate arvutite üle arvet pidada, töötajad peavad pidevalt tegelema tõrkuvate süsteemiga, või olulised dokumendid lähevad kaotsi, siis ei ole enam tegu vaid tehniliste muredega. See on ettevõttele reaalne rahaline kadu. Seetõttu on kriitiline mõista, et mida enam organisatsioon tehnoloogiast sõltub, seda olulisemaks muutub arvestada seadmete omamise kogukulu – sealhulgas ka hooldust ja tootlikkuse vähenemist – mitte pelgalt algset ostuhinda.