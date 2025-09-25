Opositsioon nimetas eelarvet lühinägelikuks ja ebavõrdseks

Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Kliimaministeeriumi ülesandeks saab lähiaastatel investeerida enam kui 2 miljardit eurot teede ja raudteede rajamiseks ja korrahoiuks, riigiteede remondikava kasvab võrreldes praegusega märgatavalt, aga vähem, kui vajaminevaks kuluks on prognoositud.
Kui IT-spetsialistid ei jõua enam halvasti töötavate arvutite üle arvet pidada, töötajad peavad pidevalt tegelema tõrkuvate süsteemiga, või olulised dokumendid lähevad kaotsi, siis ei ole enam tegu vaid tehniliste muredega. See on ettevõttele reaalne rahaline kadu. Seetõttu on kriitiline mõista, et mida enam organisatsioon tehnoloogiast sõltub, seda olulisemaks muutub arvestada seadmete omamise kogukulu – sealhulgas ka hooldust ja tootlikkuse vähenemist – mitte pelgalt algset ostuhinda.