Lüganuse põllumehed ihuvad hammast Püssi tuhamäele
Seitse aastat tagasi hakkasid kaks Lüganuse valla põllumeest ‒ Heiki Kuusmik ja Ermo Kasela ‒ uurima, kuidas saaks kasutada Püssi tuhamäge põllurammu suurendamiseks. Nüüd juba küsitakse kohalikelt, kuidas nad suhtuksid tuhamäe kadumisse.
Eelmisel aastal pankrotti läinud ja 148 töötajat koondanud AS Repo Vabrikute vara püütakse juba neljandat korda maha müüa. Kui esimesel katsel algas oksjoni hind seitsmest miljonist, siis nüüd on alghinnaks 3,4 miljonit eurot. Repo Vabrikute vara pole ainus tööstusettevõtte vara, mida keegi juba pikemat aega ära osta ei taha.
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.