Tagasi ST 06.10.25, 09:00 Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.

Lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.

Foto: Arno Mikkor

Steelhouse Group Estonia vastutas kogu mehaanilise osa projekteerimise, valmistamise ja paigalduse eest. Ettevõttel on üle 15aastane kogemus metallitööstuses ning tootmispinda rohkem kui 5000 m². Mehaanika projekteeriti täpselt vastavalt kliendi tootmisele ja ruumilistele võimalustele. Klient ei pidanud oma tootmist kohandama turul saadaolevate standardseadmete järgi – lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.

Tark juhtimine ja nutikas automaatika

1UP Technology arendas välja kogu elektri- ja automaatikalahenduse, mis hõlmas elektriprojekti koostamist, juhtkilbi tootmist, tarkvara programmeerimist (sh PLC ja AI-põhised moodulid), liini monitooringut ning käivitusseadistusi.

Süsteem tagab töökindluse ka muutuva sisendi korral ning võimaldab operatiivset tootmise juhtimist.

Foto: Arno Mikkor Foto: Arno Mikkor Foto: Arno Mikkor

Tulemus sünnib koostöös

Projekti arendus hõlmas eelprojekti koostamist, komponentide valikut, süsteemide monteerimist Estoveri tehases, kasutajate koolitust ning lõppüleandmist.

Juhtimissüsteem töötati välja tihedas koostöös Estoveri meeskonnaga, kes tunneb oma tootmist ja vajadusi kõige paremini.

Lahendused, mis lähtuvad päris vajadustest

Steelhouse Group ja 1UP pakuvad sarnaseid terviklahendusi ka teistele ettevõtetele, kes soovivad oma tootmist uuendada vastavalt konkreetsetele vajadustele, mitte turul saadaolevatele standardlahendustele.

Koostöö võimekus katab kogu spektri – mehaanika ja automaatika projekteerimisest kuni digitaliseerimise ja käivitamiseni.

Kui ettevõte soovib tootmist kaasajastada, digitaliseerida või muuta efektiivsemaks, saavad Steelhouse ja 1UP olla usaldusväärseks partneriks kogu protsessi vältel – alates ideest kuni töötava lahenduseni.