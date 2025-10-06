Mertsina: kõrgemad tollimaksud alles hakkavad mõju avaldama

Tollitariifide tõsine mõju võib meid alles ees oodata.
Foto: MARIO TAMA/AFP/Scanpix
"Me arvame, et USA kaubanduspoliitika kõrgemad tollitariifid alles hakkavad rohkem mõju avaldama. Samuti on Euroopa Keskpank prognoosinud järgmiseks aastaks alla kahe protsendilist inflatsiooni, mis on väga tõenäoline," rääkis Mertsina.
USA aktsiad tõusid reedel, kuna investorid hingasid kergendatult ootustele vastanud USA inflatsiooniaruande üle. Wall Street seedis ka uusi andmeid, mis viitasid tarbijate meeleolu halvenemisele ja president Trumpi uutele karmidele tariifidele.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.