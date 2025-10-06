Tagasi 06.10.25, 08:39 Mertsina: kõrgemad tollimaksud alles hakkavad mõju avaldama Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul pole USA kehtestatud tollimaksud oma täit mõju veel avaldanud.

Tollitariifide tõsine mõju võib meid alles ees oodata.

Foto: MARIO TAMA/AFP/Scanpix

"Me arvame, et USA kaubanduspoliitika kõrgemad tollitariifid alles hakkavad rohkem mõju avaldama. Samuti on Euroopa Keskpank prognoosinud järgmiseks aastaks alla kahe protsendilist inflatsiooni, mis on väga tõenäoline," rääkis Mertsina.