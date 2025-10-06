Tööstustoodang kasvas augustis 1%

Tööstusettevõtted andsid 2025. aasta juulis püsivhindades 0,7% rohkem toodangut kui aasta varem, kasvu vedas töötlev tööstus 3,5% suuruse kasvuga, energeetika ja mäetööstus olid miinuses, teatas statistikaamet.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.