USA suurpank teatas prognoositust suuremast kasumist

Ameerika Ühendriikide suurpangad Goldman Sachs, Wells Fargo ja Citigroup avaldasid teisipäeval oodatust paremad kolmanda kvartali tulemused, mida toetasid enamjaolt elavnenud võlakirjaturud ja investeerimispanganduse taastumine.
USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Öeldakse, et head rehvid on nagu head kingad, mis hoiavad sind õigel teel. Kui ettevõttel on aga kümneid või sadu autosid, muutub lihtne tõde suureks väljakutseks. Just selleks, et muuta autoparkide rehvimajandus mugavaks ja läbipaistvaks, avas Rehvid24 tänavu septembris Tallinnas Mustamäel Baltikumi suurima ja kaasaegseima täisteenust pakkuva rehviteeninduskeskuse.