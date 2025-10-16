Tagasi 16.10.25, 11:10 150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu MDSC Systems koos Maru Metalliga allkirjastaid kolmapäeval Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega raamlepingu, millega tarnitakse Eesti ja Leedu relvajõududele 150 miljoni euro väärtuses välihaiglaid.

Fotol: Veel 2019. aastal tarnisid Semetron, MDSC Systems ja Maru Metall koos Ukrainasse välihaiglaid, mida käis kaemas ka president Kersti Kaljulaid. Nüüd lõppes osapoolte vahel pikk vaidlus, milles Semetron jäi kaotajaks.

Foto: Liis Treimann

“Kui vaadata meie majandusaasta aruandeid, siis viimased paar aastat on olnud suhteliselt keerukad. See vaidlus selle hanke puhul on ära lõiganud meil suuremad lepingute mahud eelmistes perioodides,” tõdes Kamdron. Eelmisel aastal jäi MDSC Systems ligi 2 miljoni euroga kahjumisse ja Kamdroni sõnul pole lootust veel ka tänavu kahjumist välja tulla.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus rääkis Kamdron värske lepingu olulisusest, kuid juttu tuli ka ettevõtte teistest toodetest ja kasvuplaanidest.

Küsis Janno Riispapp.