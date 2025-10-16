Tagasi ST 16.10.25, 11:00 Hea veebileht peab looma emotsiooni Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.

Hable juht ja asutaja Otto Jaansoo (erakogu).

“Hea veebileht peab olema selge struktuuriga, laadima kiiresti ja olema mobiilis laitmatu", räägib Otto Jaansoo raadiosaates “Password.” Ta selgitab põhjalikult, kuidas tellija ja agentuuri koostöös head veebilehte luua. “AI- ajastu veebilehe puhul on ka oluline luua selline lehe struktuur, et näiteks ChatGPT suudaks sinu lehelt infot leida. Mõneti on see sarnane klassikalise SEO-ga, kuid on ka mitmeid erinevusi".

Otto Jaansoo arvates on "hea" veebilehe kriteeriumid järgmised:

selge struktuur, kiire laadimine, mobiilis laitmatu

emotsioon ja “wow”, mis jääb meelde

brändi stiili järgmine

AI jaoks kohandatud info struktuur

Saates on juttu ka sellest, et veebilehte uuendades ei pea kõike nullist uuesti alustama, tihti saab hakkama ka lihtsama facelift-iga. Lisaks räägitakse, kuidas valida agentuuri ning millal animatsioon ja video päriselt aitavad. Miks LLM-ide ajastul on lehel rohkem võrreldavat infot vaja, ning miks “Põhjamaine lihtsus” võib just eksportturgudel eristuda.

Saadet juhib Hando Sinisalu, saadet saad kuulata siit: