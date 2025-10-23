Tugev suvi Tallinki hävitavat aastat ei päästnud: üheksa kuu kasum kukkus pea 90%

Kolmanda kvartali puhaskasum ulatus 40,8 miljoni euroni, mida on 10% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kontserni investeeringud vähenesid veidi.
Foto: Andras Kralla
Ettevõte andis börsile teada, et nende kolmanda kvartali käive jäi mullusega samaväärsele 233,1 miljoni euro tasemele, kuid puhaskasum kasvas kolmandas kvartalis 40,8 miljonile eurole aasta varasema 36,8 miljoni euroga võrreldes.
