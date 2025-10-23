Trump kehtestas kahele Vene naftatootjale sanktsioonid

ST Sisuturundus 22.10.25, 11:00

Tehnoloogia roll kaubanduses pole kunagi olnud olulisem, sest see aitab säästa tööjõukulu, vähendada kaubakadu ning kujundada kliendikogemust keset kiireid muutusi, rääkis Hansabi tegevjuht Kristo Timberg. Tema sõnul ei seisne eduka kaupmehe valem ainult seadmetes, vaid võimes kohandada protsesse ja mõtteviisi.