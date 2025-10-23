Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,93
  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,93
  • 23.10.25, 08:51

Trump kehtestas kahele Vene naftatootjale sanktsioonid

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas kolmapäeval uutest ulatuslikest sanktsioonidest energiagigantide Rosneft ja Lukoil vastu.
Trump tutvustas Ruttele oma uue ballisaale plaane Valges Majas.
  • Trump tutvustas Ruttele oma uue ballisaale plaane Valges Majas.
  • Foto: AP/Scanpix
Sanktsioonide eesmärk on survestada Venemaa presidenti Vladimir Putinit lõpetama sõda Ukrainas ja tulema läbirääkimistele, kirjutas Associated Press.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 23.08.25, 12:41
Trump ähvardab Venemaad karistada või mitte midagi teha
USA president Donald Trump ähvardas reedel taas kehtestada Venemaale sanktsioonid või hoopis läbirääkimiste vahendamisest loobuda, kui kahe nädala jooksul ei jõuta rahule Ukrainas lähemale, kirjutab Reuters.
Uudised
  • 17.08.25, 10:24
Trump muudab meelt: USA võib pakkuda Ukrainale julgeolekutagatist
Zelenskõi võtab USAsse kaasa kamba Euroopa liidreid
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump andis Euroopa liidritele mõista, et on valmis pakkuma Ukrainale USA julgeolekugarantiisid, kirjutab Wall Street Journal (WSJ).
  • PRO
Uudised
  • 15.07.25, 13:06
Trump Zelenskõile: Moskvale saad pihta? Aga Piiterile?
Donald Trump esitas Venemaale ultimaatumi. Suve lõpuks on selge, kas Vladimir Putin võtab seda tõsiselt.
Uudised
  • 14.07.25, 18:45
Trump: Venemaad ähvardavad karmid tollid
USA president Donald Trump kordas taas, et on Vladimir Putinis pettunud.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.25, 11:00
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Tehnoloogia roll kaubanduses pole kunagi olnud olulisem, sest see aitab säästa tööjõukulu, vähendada kaubakadu ning kujundada kliendikogemust keset kiireid muutusi, rääkis Hansabi tegevjuht Kristo Timberg. Tema sõnul ei seisne eduka kaupmehe valem ainult seadmetes, vaid võimes kohandada protsesse ja mõtteviisi.

Hetkel kuum

Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Nii pikalt külgsuunas liikumise puhul teeb eriti kurvaks see, et alternatiivkulu on meeletu, kuna USA börsiindeks S&P 500 on viimased kolm aastat teinud väga head tootlust ja kerkinud 80%.
Investor Toomas
  • 22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Börsiuudised
  • 22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Börsiuudised
  • 21.10.25, 18:46
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna rääkis, et hinnaerinevused piirkonniti ei tohi langeda olukorda, kus maapiirkondades püsivad hinnad palju kõrgemad ning vaid linnades on tihedama konkurentsi pärast madalamad hinnad.
Uudised
  • 22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Liikuvusplatvormiga riigist riiki liikuv Bolt platseerus suurte palgamaksjate TOPis 40. kohale.
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Kolmanda kvartali puhaskasum ulatus 40,8 miljoni euroni, mida on 10% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kontserni investeeringud vähenesid veidi.
Tugev suvi Tallinki hävitavat aastat ei päästnud: üheksa kuu kasum kukkus pea 90%
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Trump tutvustas Ruttele oma uue ballisaale plaane Valges Majas.
Trump kehtestas kahele Vene naftatootjale sanktsioonid
Eelmise aasta Swedbank Eesti üheksa kuu puhaskasum ulatus 279 miljoni euroni, nüüd on tulemuseks 191,3 miljonit ehk 30% vähem.
Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%
SEB pank käive kui tegevuskasum jäi analüütikute oodatule pisut alla
SEB tulud ja kasum kahanesid
Tulemused jäid analüütikute oodatule pisut alla
Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust
Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust
Stroyrent OÜ juhatuse liikme Janek Balõnski sõnul hoidutakse Bulgaarias avalikest hangetest. “Endal ka lihtsam. Saame rahulikult magada ega pea muretsema, kas kuskil on mingid riskid üleval.”
Eesti omanike laia haardega Bulgaaria rendiäri väldib hankeid. “Saame rahulikult magada”
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Kinnisvaraarendaja üheksa kuu müügitulu kasvas aastases võrdluses enam kui 35%.
Arco Vara kasvatas müüki
Daron Acemoglu: „Keegi teine ei ole nii motiveeritud kui Amazon, et leida võimalusi tööprotsesside automatiseerimiseks.“
Amazon valmistub massiliseks automatiseerimiseks
Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartali lõpuks rekordilise 2,58 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 6%. Pildil Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann.
Bigbank kasvatas kolmandas kvartalis intressitulu
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson pidasid täna Saabi Linkopingi tehases ühise pressikonverentsi.
Rootsi ja Ukraina sõlmisid eellepingu 150 hävitaja tootmiseks
President Donald Trump tõstis augustis tariife India vastu vastuseks New Delhi otsusele jätkata nafta ostmist Venemaalt.
USA ja India liiguvad kaubandusleppeni, samal ajal kasvab pinge Hiinaga
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  • PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada

Podcastid

Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
00:00
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
00:00
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hommikuprogramm
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Kaupmehe eduvalem
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi
Hommikuprogramm
Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
2
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
3
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
4
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
5
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
6
Uudised
  • 21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 23.10.25, 10:11
Arco Vara kasvatas müüki
Investor Toomas
  • 23.10.25, 10:00
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Börsiuudised
  • 23.10.25, 09:47
Tugev suvi Tallinki hävitavat aastat ei päästnud: üheksa kuu kasum kukkus pea 90%
Uudised
  • 23.10.25, 08:51
Trump kehtestas kahele Vene naftatootjale sanktsioonid
Börsiuudised
  • 23.10.25, 08:39
Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%
Börsiuudised
  • 23.10.25, 08:30
SEB tulud ja kasum kahanesid
Tulemused jäid analüütikute oodatule pisut alla
Börsiuudised
  • 23.10.25, 08:25
Bigbank kasvatas kolmandas kvartalis intressitulu
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025