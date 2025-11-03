Äripäev
  • 03.11.25, 14:00

Tele2 ja Euronics: kliendikogemuse investeering aitab kasvada ka languses

"Kui kliendist ei lähtu, ei saa ettevõte pikas plaanis edukas olla," ütleb Euronicsi kliendikogemuse juht Marge Vellesalu, kes koos Tele2 erakliendiüksuse juhi Rasmus Nurgaga jagab praktilisi näiteid, kuidas kliendikogemust juhtida ja mõõta.
Tele2 erakliendiüksuse juht Rasmus Nurk ja Euronicsi kliendikogemuse juht Marge Vellesalu.
  • Tele2 erakliendiüksuse juht Rasmus Nurk ja Euronicsi kliendikogemuse juht Marge Vellesalu.
  • Foto: Äripäev
Euronics ja Tele2 on viimastel aastatel kliendikogemuse arendamisse strateegiliselt panustanud.
Tele2 erakliendiüksuse juhi Rasmus Nurga sõnul on kliendikogemus täna kihiline süsteem, mille mõju ulatub organisatsiooni kultuurist kasuminumbrite ja töötajakogemuseni.
Saates „Teeninduse teejuht“ tuleb juttu sellest, kuidas mõtestada kliendikesksust kui investeeringut, millal see tasub end ära ja kuidas mõõta mõju müügile ja kliendi elueale. Samuti räägivad külalised, miks töötajakogemus ja protsesside selgus on klientide rahulolu aluseks, millist rolli mängib iseteenindus ja AI, ning miks jääb füüsiline teenindus ka tulevikus oluliseks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates jagatakse praktilisi näiteid, mõõdikuid ja sisulisi juhtimispõhimõtteid, mis aitavad kliendikogemust süsteemselt juhtida ka keerulises majanduskeskkonnas.
Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Kallas.
Tele2 ja Euronics: kliendikogemuse investeering aitab kasvada ka languses
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

