Üritusturundus on turunduse kõige emotsionaalsem osa – hästi korraldatud üritus aitab sõnumil tõeliselt kohale jõuda ning loob ühtekuuluvustunde, ütles ID Productioni juht Ken Matsalu. „Emotsioon on ürituse juures kõige olulisem. Kõik muu – sisu, produktsioon, artistid – aitab seda emotsiooni luua.“
- ID Production juht Ken Matsalu
Saates „PASSWORD – Let’s Make Marketing Fun Again“ arutleme, kuidas seada üritusele selge eesmärk, mõõta selle mõju ning maandada paratamatuid riske (ilm, tehnika, artistid).
„Sotsiaalmeedia ajastul on oluline ka ürituse hilisem kajastus, näiteks Instagramis,“ soovitab Matsalu.
Juttu tuleb ka avaliku sektori ürituste mainekujundusest, töötajate kaasamisest (talendishow, näidendi või ooperi harjutamine jms) ning B2B-kliendiürituste realistlikust maksumusest. „Kvaliteetse kliendiürituse kulu võib vabalt olla umbes 250€ + km osaleja kohta,“ märgib Ken Matsalu
Saatejuht on Hando Sinisalu.
Hea üritus ei lõpe laval: kuidas luua emotsiooni, mis elab edasi ka Instagramis
