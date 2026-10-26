EfTENi kinnisvarafond maksab investoritele tänavu üle kahe miljoni euro

Uuel nädalal ootavad investoreid nii USA kui ka Euroopa Keskpanga intressiotsused, mis võivad mõjutada võlakirjaturge, dollarit ja Euribori. Lisaks avaldavad tulemused Microsoft, Alphabet ja Amazon, samal ajal kui Eestis selgub kolmanda kvartali majanduskasv ning Tallinna börsil annavad aru mitu ettevõtet.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.