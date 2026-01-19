Tagasi ST Citadele panga klienditeenindus spurtis Eesti liidrite hulka Uuringufirma Dive läbiviidud klienditeeninduse kvaliteediuuringu järgi on Citadele panga klienditeenindus Eestis parimate seas, positsioneerudes pangakontori teeninduses 2. kohale ja saades telefoniteeninduses pea täiusliku tulemuse. Lätis saavutas Citadele 1. koha mõlemas kategoorias, Leedus 1. koha telefoniteeninduses ja 2. koha kontoriteeninduses.

„Liidripositsiooni tugevdamisega kogu Baltikumi klienditeeninduses tõestab Citadele, et tehnoloogiline areng saab käia käsikäes personaalse lähenemise ja kõrgete teenindusstandarditega,” ütles Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane. „Plaanime tulevikus integreerida kvaliteetse personaalse teeninduse veelgi tihedamalt nutikate digilahendustega selleks, et pangandus oleks mitte ainult kiire ja mugav, vaid ka proaktiivne ja igale kliendile individuaalselt kohandatud.”

Citadele näitab Eesti turul, millele on omane arenenud digipangandus ja kõrged kliendiootused, tugevat konkurentsi. Kontoriteeninduses saavutas Citadele 98,72 protsendiga 2. koha, mis näitab, et pank pakub tugevat klienditeenindust ka väljaspool digikanaleid.

“Klienditeeninduse kvaliteedi kasv on käinud käsikäes uute klientide arvu suurenemisega, mis eelmisel aastal kasvas lausa 300 protsenti,” ütles Rebane. Dive’i uuringu järgi saavutas Citadele telefoniteeninduses 99,33 protsendiga peaaegu täiusliku tulemuse. Rebase hinnangul näitab see, et Citadele suudab täita kõrgeid standardeid klientide seas, kes hindavad teeninduses kiirust, selgust ja kliendisõbralikku suhtlust.