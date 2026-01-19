Citadele panga klienditeenindus spurtis Eesti liidrite hulka
Uuringufirma Dive läbiviidud klienditeeninduse kvaliteediuuringu järgi on Citadele panga klienditeenindus Eestis parimate seas, positsioneerudes pangakontori teeninduses 2. kohale ja saades telefoniteeninduses pea täiusliku tulemuse. Lätis saavutas Citadele 1. koha mõlemas kategoorias, Leedus 1. koha telefoniteeninduses ja 2. koha kontoriteeninduses.
“Klienditeeninduse kvaliteedi kasv on käinud käsikäes uute klientide arvu suurenemisega, mis eelmisel aastal kasvas lausa 300 protsenti,” ütleb Citadele Balti jaepanganduse juht Edward Rebane.
Foto: Citadele pank
„Liidripositsiooni tugevdamisega kogu Baltikumi klienditeeninduses tõestab Citadele, et tehnoloogiline areng saab käia käsikäes personaalse lähenemise ja kõrgete teenindusstandarditega,” ütles Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane. „Plaanime tulevikus integreerida kvaliteetse personaalse teeninduse veelgi tihedamalt nutikate digilahendustega selleks, et pangandus oleks mitte ainult kiire ja mugav, vaid ka proaktiivne ja igale kliendile individuaalselt kohandatud.”
Citadele näitab Eesti turul, millele on omane arenenud digipangandus ja kõrged kliendiootused, tugevat konkurentsi. Kontoriteeninduses saavutas Citadele 98,72 protsendiga 2. koha, mis näitab, et pank pakub tugevat klienditeenindust ka väljaspool digikanaleid.
“Klienditeeninduse kvaliteedi kasv on käinud käsikäes uute klientide arvu suurenemisega, mis eelmisel aastal kasvas lausa 300 protsenti,” ütles Rebane. Dive’i uuringu järgi saavutas Citadele telefoniteeninduses 99,33 protsendiga peaaegu täiusliku tulemuse. Rebase hinnangul näitab see, et Citadele suudab täita kõrgeid standardeid klientide seas, kes hindavad teeninduses kiirust, selgust ja kliendisõbralikku suhtlust.
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Lätis näitas Citadele taas silmapaistvat teeninduskvaliteeti, saavutades maksimaalse tulemuse nii telefoniteeninduses kui ka kontorikülastustes. Citadele on Lätis hoidnud esimest kohta klienditeeninduses juba 11 aastat.
Leedus on Citadele klienditeenindus samuti parimate seas. Telefoniteeninduses saavutas Citadele 100-protsendilise tulemuse ja jäi liidripositsiooni jagama. “Arvestades Leedu pangandusturu konkurentsitihendust on see tulemus eriti märkimisväärne. Samuti on Leedus viimastel aastatel klientide ootused kiiresti kasvanud just digitaliseerumise ja konkurentsi suurenemise tõttu,” lisas Rebane. Pangakontori teeninduses saavutas Citadele 99,70 protsenti ja sellega 2. koha.
Dive’i 2025. aasta uuring kinnitab, et klienditeenindus jääb Baltikumi pangandussektori oluliseks konkurentsieeliseks. Üldhinnangud on tõusnud, mis tähendab kõrgemat teeninduskvaliteeti kogu piirkonnas. Hea hinnang enamikule turuosalistele nii kaug- kui ka kohapealsetes kanalites näitab, et pangad investeerivad töötajate koolitusse, teenindusstandarditesse ja kliendikesksesse protsessidesse. Uuring viidi läbi testostude ja -kõnede meetodil.
Citadele Group
Citadele on ainus pank Balti riikides, mille emaettevõte asub Lätis. Citadele filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus ja Eestis.
Citadele missioon on moderniseerida finantssektorit, pakkudes lisaks klassikalistele pangateenustele nii eraisikutele kui ka ettevõtetele kogu Baltikumis innovatiivseid finantsteenuseid. 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul väljastas Citadele 1,2 miljardi euro väärtuses uusi laene, kusjuures laenuportfelli kogumaht ulatus 3,67 miljardi euroni ja hoiuste maht suurenes 4,1 miljardi euroni.