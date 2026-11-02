HÄÄLETUS | Aita valida aasta parim tööstur

Kes on esikolmikus olevad tööstusjuhid?

Enn Õunpuu on Elcogeni asutaja ja tegevjuht. on ettevõte, mis tegeleb kütuseelementide arendamise ja tootmisega. Täpsemalt on tegemist tahkeoksiidsete elementidega, mis võimaldavad muundada energiat ühest vormist teise. Elcogeni lahendused aitavad toota puhast energiat, tugevdada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest. Elcogen on ettevõte, mis tegeleb kütuseelementide arendamise ja tootmisega. Täpsemalt on tegemist tahkeoksiidsete elementidega, mis võimaldavad muundada energiat ühest vormist teise. Elcogeni lahendused aitavad toota puhast energiat, tugevdada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust fossiilsetest kütustest.

Alles eelmise aasta sügisel avas ettevõte uue, 14 000ruutmeetrise tehase. Seda ajal, mil heitmevaba energia ja vesiniku tootmistehnoloogia nõudlus kasvab kiiresti. Juba praegu on Elcogenil umbes 200 klienti 30 riigist. Õunpuu juhtimisvõimekust näitab oskus siduda pikaajaline arendustöö rahastuse, tootmise ja müügiga. Ligikaudu 50 miljonit eurot maksnud uus tehas valmis tema sõnul esialgu kavandatust 5 protsenti odavamalt.

Jüri Külvik on Lemeksi grupi omanik. Ta on aastakümnete jooksul andnud märkimisväärse panuse Eesti metsa- ja puidutööstuse arengusse. Külvik alustas oma ettevõtlusteed isa Enn Külviku liimpuiduettevõttes ning asutas 1993. aastal koos isaga Ta on aastakümnete jooksul andnud märkimisväärse panuse Eesti metsa- ja puidutööstuse arengusse. Külvik alustas oma ettevõtlusteed isa Enn Külviku liimpuiduettevõttes ning asutas 1993. aastal koos isaga Lemeks i, millest on praeguseks kasvanud üks Eesti suuremaid kodumaisel kapitalil põhinevaid tööstuskontserne.

2025. aasta novembris avalikustas Lemeksi gruppi kuuluv Estonian Plywood 25 miljoni euro suuruse investeerimiskava, mille eesmärk on suurendada Jõgevamaal asuva vineeritehase tootmismahtu järgmise nelja aasta jooksul ligikaudu poole võrra. Samuti omandas 2026. aasta septembris Lemeksi gruppi kuuluv Palmako Leedu liimpuitkonstruktsioonide tootja Jūrės medise. Mõlemad sammud näitavad Külviku järjepidevat panust tööstuse arengusse, mille eesmärk on kasvatada Eestis loodavat lisandväärtust, tugevdada tootmisvõimekust ja suurendada Eesti kapitalil põhineva kontserni konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel.

Kristjan Tiimus on HEVI Optronicsi asutaja ja juht. Kristjan Tiimuse juhtimisel on HEVI Optronics teinud Eesti kõrgtehnoloogilises tööstuses pretsedenditu ja erakordselt kiire arenguhüppe. Tema kohta öeldakse, et ta on sihikindel ja kahe jalaga maa peal juht. Kristjan Tiimust tuntakse ja austatakse tööstusringkondades kui reaalset tegijat, mitte suuri sõnu tegevat visionääri. Ta figureerib meedias äärmiselt harva ning on hoidnud teadlikult madalat profiili, keskendudes avaliku tähelepanu otsimise asemel puhtalt reaalsele tootearendusele, tootmisprotsesside käivitamisele ja meeskonna kasvatamisele. Kristjan Tiimuse juhtimisel on HEVI Optronics teinud Eesti kõrgtehnoloogilises tööstuses pretsedenditu ja erakordselt kiire arenguhüppe. Tema kohta öeldakse, et ta on sihikindel ja kahe jalaga maa peal juht. Kristjan Tiimust tuntakse ja austatakse tööstusringkondades kui reaalset tegijat, mitte suuri sõnu tegevat visionääri. Ta figureerib meedias äärmiselt harva ning on hoidnud teadlikult madalat profiili, keskendudes avaliku tähelepanu otsimise asemel puhtalt reaalsele tootearendusele, tootmisprotsesside käivitamisele ja meeskonna kasvatamisele.

Erinevalt paljudest teistest sektori projektidest on HEVI Optronics loonud täiesti iseseisva ja reaalselt toimiva ärimudeli. See on puhta süvatehnoloogia arendus- ja tootmisettevõte, mis on ise välja töötanud oma sensorite, optika ja täppismehaanika lahendused ning suudab neid Eestis viia seeriatootmisesse. Ettevõtte esimene uus tehas Tabasalus on juba ehitamisel ning selle kaudu käivitatakse esimese faasi suurtellimuste täitmine. Sellele lisaks teatas ettevõte äsja plaanist rajada Tabasallu ka teine, ligi 20 miljonit eurot maksev tehas täieliku tarneahela kontrollimiseks ning avada uus tootearenduskeskus Tartus.

Loe pikemaid põhjendusi ja vaata kõiki kandidaate siit

Aasta töösturi konkursile esitati tänavu 11 kandidaati, kellest kolm pääses žürii otsusel edasi finaali.

Oma hääle lemmikandidaadi poolt saab anda siin: