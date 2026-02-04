Tagasi ST 04.02.26, 15:21 Kuidas olla nähtav ja usaldusväärne samal ajal? Igas ärivaldkonnas leiab hulgaliselt ettevõtteid, kes väidavad end olevat usaldusväärsed. Aga kes seda tegelikult kinnitab? Alates 2023. aastast on sellele vastus selgem kui kunagi varem: Infopank väljastab andmepõhise Usaldusväärse Ettevõtte sertifikaadi, mis tõstab ettevõtte usaldusväärsust nii klientide, partnerite kui tööturu silmis.

Usaldus kujuneb eelkõige selle põhjal, mida ettevõtte kohta andmetest ja avalikust infost näha on. Sertifikaat loob mitmeid võimalusi selle usaldusväärsuse esiletõstmiseks.

Foto: Infopank

Tegu on andmetel põhineva ärilise tunnustusega, mis ei sünni tellimuse ega soovi peale, vaid kujuneb ettevõtte tegeliku käitumise ja finantsilise seisu põhjal. Hindamise aluseks ei ole lihtsalt lubadused, vaid süsteemselt kogutud ja analüüsitud ärinäitajad.

Tunnustus näitab muu hulgas, et:

ettevõtte krediidireiting on püsinud stabiilselt heal tasemel viimase aasta jooksul;

puuduvad maksehäired nii riigi kui ka koostööpartnerite ees;

majandusaruanded ja maksukohustused on täidetud korrektselt ning tähtaegselt;

juhtimisstruktuuris ei esine negatiivse taustaga äriseoseid.

See tähendab, et tunnustuse pälvivad vaid ettevõtted, kelle tegevus on olnud järjepidevalt läbipaistev ja korrektne. Erinevalt tavapärasest turunduslikust enesetutvustusest ei ole see midagi, mida saab lihtsalt osta või tellida - selle eelduseks on selgetele andmepõhistele kriteeriumidele vastamine.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Usaldusväärse Ettevõtte sertifikaat on viimastel aastatel järjest laiemalt kasutust leidnud. 2024. aastal väljastati 930 sertifikaati, 2025. aastal juba üle 1000. Kõige aktiivsemalt on neid kasutanud ehitus- ja kaubandussektori ettevõtted. Nendes valdkondades on partnerite ja klientide taustakontroll oluline osa igapäevasest äritegevusest.

2026. aastal olulisem kui kunagi varem

Usaldusväärse Ettevõtte kuldpakett 2026 sisaldab mitmeid tähtsaid elemente, mis aitavad ettevõttel oma usaldusväärsust turundada:

sertifikaat ja digimärgised näitamiseks nii sotsiaalmeedias kui kodulehel;

Infopangas ja Radaris nähtav Usaldusväärse ettevõtte logo;

infoteade Äripäevas ja Infopangas;

kleepsud ja füüsilised tunnistused kontorisse;

Radar.aripaev.ee profiil - kus lisaks andmetele saad lisada oma pildi ja ettevõtte kirjeldust, mis aitab suurendada usaldust juba otsuse tegemise hetkel;

See viimane funktsioon on 2026. aastal eriti turunduslikult väärtuslik, sest Radar on justkui otsingumootor, kus saab kontrollida koostööpartnerite tausta. Radar on kiiresti kasvav platvorm ja hetkel külastab seda keskmiselt üle 8000 inimese päevas. Vaata lähemalt SIIT.

4 viisi, kuidas Usaldusväärne märgis tõstab sinu turunduse efektiivsust

Usaldus kujuneb eelkõige selle põhjal, mida ettevõtte kohta andmetest ja avalikust infost näha on. Sertifikaat loob mitmeid võimalusi selle usaldusväärsuse esiletõstmiseks:

Märgiseid saab kasutada nii füüsiliselt, kui ka elektrooniliselt. Paiguta need enda kodulehele, firma tööautole või aknale.

Jaga enda sertifikaadi sotsiaalmeedias ja paiguta see enda kontoris nähtavale kohale.

Infoteade tõstab ettevõtte positiivset kuvandit Googles ja aitab kaasa SEO-le.

Lisa Usaldusväärse Ettevõtte märgis oma e-kirja jalusesse - nii jõuab see igapäevaselt klientide, partnerite ja koostööhuvilisteni.

Usaldus on üha enam osa otsustusprotsessist, mitte selle kõrvalprodukt. Andmetel põhinev tunnustus aitab ettevõttel olla nähtav ja usaldusväärne samal ajal.