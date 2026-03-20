Tagasi ST Suurimad ehitusvead tehakse veel enne, kui kopp maasse lüüakse Suurte ehitusprojektide ettevalmistamisel juhtub tihti nii, et üht ning sama projekti kalkuleerivad läbi mitmed ettevõtted, kes teevad mahuarvutusi ja hinnapakkumisi, kuid lõpuks saab lepingu vaid üks. See kõik tähendab aga seda, et suur hulk inseneritööd, analüüsi ja ettevalmistust jääb lihtsalt kasutamata.

Ehitusettevõtte Rand & Tuulberg partnerlussuhete ja müügijuhi Kristjan Mardna sõnul näitab see hästi, kui palju tööd tehakse sektoris juba enne seda, kui kopp üldse maasse lüüakse.

“Ehituspartner jõuab sageli mängu alles siis, kui projekt on juba valmis projekteeritud ja hange välja kuulutatud,“ ütleb Mardna. “Siis teevad paljud ettevõtted sama projekti ümber väga põhjaliku töö, kuid lõpuks saab lepingu vaid üks. Kogu see ülejäänud töö läheb raisku.”

Hea näitena toob ta välja arendaja, kes kaasas ehitaja juba eskiisifaasis ja säästis sellega kolm kuud ajagraafikus. “Lähteülesande püstitus, projekteerimise projektijuhtimine ning projekteerimisega paralleelselt toimunud eelarvestamine ehitusfirma Rand & Tuulberg juhtimisel tagasid lahenduste kvaliteedi ja eelarves püsimise.”

Mardna sõnul pannakse lõviosa ehitusprojekti eelarvest ja kvaliteedist paika just lähteülesannet koostades. “Kui ehitaja sel hetkel koos tellija ja projekteerijatega laua taga ei istu, on eelarvesse vead juba sisse projekteeritud,” ütleb ta.

Hinnakasvu surve on selgelt tajutav

Viimased paar aastat on ehitushinnad püsinud suhteliselt stabiilsed, kuid surve hinnakasvuks on tugevnemas.

Rahutu olukord maailmas ning sõjad hakkavad varem või hiljem mõjutama ka ehitusmaterjalide hindu ning kogu logistikat objektide ehitusel. See tähendab, et paljude arendajate jaoks võib praegune hetk olla viimane periood, mil projekte on võimalik realiseerida veel mõistliku hinnataseme juures.

“Ehitusprojektide puhul kehtib hästi nn 1–10–100 reegel,” selgitab Mardna. “Üks euro planeerimises, kümme eurot projekteerimises ja sada eurot ehitusplatsil. Mida varem probleemid läbi mõelda ja lahendada, seda odavam on kogu protsess.”

Mida varem ehitaja kaasata, seda varem saab kitsaskohti tuvastada

Ehitaja praktiline kogemus aitab Mardna sõnul tihti märgata detaile, mis projekteerimise käigus muidu tähelepanuta jääksid.

“Meie kogemus näitab, et mitmete edukate projektide õnnestumisele on olulise panuse andnud ehitaja projekteerimisfaasis pakutud praktilised ja teostatavad lahendused,” ütleb ta. “Sageli puudutavad need materjalivalikuid, tehnilisi sõlmi või ehitustehnoloogiat, mis aitavad hoida nii kulud kui ka ajagraafiku kontrolli all.”

Hea koostöö tekitab usalduse

Usaldus ja koostöö on märksõnad, mis ehitusprotsessi õnnestumise sageli määravad. “Eesti on üsna väike turg ja üksteist tuntakse hästi,” ütleb Mardna. “Ettevõtted, kes on sektoris pikemalt tegutsenud, on saanud koostööd teha enamiku teiste osalistega. Mida rohkem on head koostööd, seda rohkem tekib ka usaldust.”

Tema sõnul näitab seda hästi erasektori puhul siht- ja piirhinnaga lepingud, mis loovad väga tugeva koostöövormi tellija ja ehitaja vahel ning avaliku sektori alliansslepingud, kus tellija, projekteerijad ja ehitajad töötavad ühise eesmärgi nimel. Selline lähenemine aitab vähendada vastandumist ja keskenduda projekti terviklahendusele.