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Viimsisse kerkiv elamurajoon paneb investoreid krunte jahtima

Ajal, mil nõudlus kvaliteetse eramajade elamispinna järele Tallinna lähiümbruses püsib stabiilsena, on tugevates eeslinnades arendatavad projektid muutunud lisaks lõpptarbijale suunatud tooteks ka investeerimisvahendiks. Sellest loogikast lähtuvalt arendab Kama Grupp Viimsi vallas projekti Suure-Allikmäe — 33 Skandinaavia stiilis krundiga elamurajooni, mis on jõudnud praktilise teostuse etappi ning loob aluse vara edasiseks väärtuse kasvuks.
Suur-Allikmäe müügimudel on üles ehitatud paindlikult. Ostjad võivad soetada krundi iseseisvaks ehitamiseks või valida „võtmed kätte“ lahenduse.
  • Suur-Allikmäe müügimudel on üles ehitatud paindlikult. Ostjad võivad soetada krundi iseseisvaks ehitamiseks või valida „võtmed kätte“ lahenduse.
  • Foto: KAMA Grupp
Projekti kogupindala on 9 hektarit, maa kuulub täielikult ettevõttele. Kruntide suurus jääb vahemikku 1500–2289 m². See formaat on suunatud eelkõige peredele, kes hindavad ruumikust ja privaatsust, kuid ei soovi loobuda linna infrastruktuurist. Detailplaneering kinnitati 2023. aasta septembris, mis vähendab oluliselt haldusriske ja muudab arendusgraafiku prognoositavaks. Kinnitatud dokumentatsioon suurendab ka projekti investeerimisväärsust ja lihtsustab läbirääkimisi võimalike partneritega.

Taristu kui väärtuse kasvu alus

Praegu on projekt jõudnud tehnilise infrastruktuuri rajamise faasi. Käimas on teede ning vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitus. Tööde teostajaks on MSM OÜ ning investeering selle etapi elluviimiseks ületab 2 miljonit eurot. Kommunikatsioonide valmimine on kavandatud 2026. aasta septembriks.
Just taristu rajamise etapp on arendusprojektide puhul otsustava tähtsusega — detailplaneeringuga ja valmis ühendustega maa tõuseb turuväärtuselt uude kategooriasse. Investori jaoks tähendab see selget väärtuse kasvu loogikat: infrastruktuuri ettevalmistamisest kuni valmis kinnisvaratoote müügini. Turukogemus näitab, et valmis taristuga krundid äratavad eraisikute seas kõige aktiivsemat huvi.
Viimsi on jätkuvalt üks atraktiivsemaid piirkondi Tallinna lähedal. Looduskeskkond on ühendatud arenenud sotsiaalse taristuga — koolid, lasteaiad, kauplused ning hea ühendus pealinnaga. See tasakaal tagab stabiilse nõudluse pereeluaseme segmendis ning toetab kinnisvara hinnastabiilsust ka turu kõikumiste perioodidel.
Oluline on märkida, et projektis on arvesse võetud piirkonnale iseloomulikke veevarustuse eripärasid ja probleemid. KAMA Grupp on andnud oma krundid Viimsi Vesi käsutusse uute pumplate rajamiseks, tugevdades sellega piirkonna tehnilist taristut ja suurendades arenduse pikaajalist jätkusuutlikkust.
Suur-Allikmäe projekt on suunatud eelkõige peredele, kes hindavad ruumikust ja privaatsust. Fotol planeeritav mänguväljak.
  • Suur-Allikmäe projekt on suunatud eelkõige peredele, kes hindavad ruumikust ja privaatsust. Fotol planeeritav mänguväljak.
  • Foto: KAMA Grupp

Projekti finantsraamistik

Suure-Allikmäe projekti on tänaseks investeeritud ligikaudu 2 miljonit eurot. Kogumahuks hinnatakse umbes 20 miljonit eurot. Kama Grupp kasutab peamiselt oma kapitali, kuid on avatud koostööle pankade ja erainvestoritega nii laenude kui ka osaluse vormis. Paindlik finantsstruktuur võimaldab kohaneda turutingimustega ja optimeerida kapitali kasutust.
Müügimudel on üles ehitatud paindlikult. Ostjad võivad soetada krundi iseseisvaks ehitamiseks või valida „võtmed kätte“ lahenduse. Maa hinnasuund on ligikaudu 110 eurot ruutmeetri kohta. Valmis majade hinnavahemik jääb 475 000–600 000 euro vahele, mis positsioneerib projekti kvaliteetse kesk- ja kõrgema keskklassi eluasemeturul.
Osad krundid on juba müügis ja broneeringud on alanud. Esimeste majade ehitus võib alata käesoleva aasta lõpus. Projekti realiseerimise ajahorisont on ligikaudu neli aastat alates detailplaneeringu kinnitamisest ning arendus võib toimuda etappide kaupa. Etapiviisiline lähenemine võimaldab vähendada kapitalikoormust ja reageerida paindlikult turu nõudlusele.
  • Foto: KAMA Grupp
  • Foto: KAMA Grupp
  • Foto: KAMA Grupp

Kama Grupp: kogemus ja mitmekesistatud portfell

Suure-Allikmäe on osa Kama Grupi laiemast strateegiast. Ettevõte on turul tegutsenud 27 aastat. Firma omanik on eestlane Jan Borodajev. Grupi viimaste aastate käive on ligikaudu 10 miljonit eurot.
Ettevõtte põhitegevusaladeks on kinnisvara arendamine ja haldamine, meelelahutusparkide projekteerimine ja opereerimine ning konsultatsiooniteenused. Realiseeritud projektide hulka kuulub Kaberneeme poolsaare infrastruktuuri arendamine, kus rajati teed, valgustus ja tehnovõrgud. Samuti on ettevõte projekteerinud enam kui 15 perele suunatud meelelahutusparki erinevates riikides, mis kinnitab kogemust mahukate projektide juhtimisel ja rahvusvahelises koostöös.
Mitmekesine varaportfell loob stabiilse ärimudeli: kinnisvaraarendus on ühendatud opereerivate ärisuundadega, mis genereerivad regulaarset rahavoogu ning vähendavad sõltuvust ühest turusegmendist.

MaryMaris kui opereeriv ärisuund

Grupi üheks oluliseks suunaks on pereparkide võrgustik MaryMaris. Praegu tegutseb üks park Riias, Vilniuses ja Tallinnas. Hiljuti Rocca al Mare kaubanduskeskuses avatud park tugevdas ettevõtte positsiooni Eesti turul.
Tallinna pargi investeering ulatus ligikaudu 1,5 miljoni euroni, pindalaga 1500 m². Ärimudel põhineb pikaajalisel rendil ning mitmel tulualal: piletid, sünnipäevatoad, animaatorid ja restoran. Ühe pargi keskmine külastatavus on 10 000–15 000 inimest kuus ning keskmine piletihind ilma restoranita umbes 15 eurot. Tasuvusaeg on hinnanguliselt 3–5 aastat, mis vastab sektori tavapärastele näitajatele.
Oluliseks osaks ärimudelist on ka perele suunatud Itaalia restoran, mis on integreeritud pargi kontseptsiooni. Külastajatele pakutakse pitsasid, pastasid ja teisi peresõbralikke roogasid ning sünnipäevade ja ürituste jaoks eraldi banketimenüüd. Meelelahutuse ja toitlustuse ühendamine võimaldab suurendada keskmist ostusummat, pikendada külastusaega ning kujundada terviklik perevaba aja veetmise keskkond.
Ettevõte rõhutab hooajalisuse puudumist ning panustab tugevalt turvalisusse: seadmed on sertifitseeritud, läbivad regulaarset kontrolli ning kasutusel on kindlustuslahendused. Pärast Tallinna pargi avamist on kontseptsiooni vastu huvi tundnud mitmed Euroopa kaubanduskeskused, sealhulgas Londonis ja Dubais, mis viitab formaadi võimalikule rahvusvahelisele laienemisele.
  • MaryMaris perepark.

Kasvu ja stabiilsuse tasakaal

Suure-Allikmäe on panus eramajade nõudlusele Tallinna ühe stabiilsema äärelinna turul. Koos toimivate meelelahutusprojektide ja infrastruktuurialase kogemusega loob Kama Grupp tasakaalustatud investeerimismudeli, kus arendusprojektide kasvupotentsiaali toetab opereeriv äriline stabiilsus.
Investori jaoks tähendab see võimalust osaleda projektis, millel on kinnitatud dokumentatsioon, selged teostusetapid ning tugev taust ettevõtte näol, kellel on pikaajaline kogemus Balti turul ja mitmekesine varaportfell.
Osad Suur-Allikmäe krundid on juba müügis ja broneeringud on alanud. Esimeste majade ehitus võib alata käesoleva aasta lõpus.
  • Osad Suur-Allikmäe krundid on juba müügis ja broneeringud on alanud. Esimeste majade ehitus võib alata käesoleva aasta lõpus.
  • Foto: KAMA Grupp
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