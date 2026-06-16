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Wandoo Finance leidis kiire laenuäri kasvu valemi Ladina-Ameerikast

Lätis peakontorit omav finantstehnoloogia ettevõte Wandoo Finance näeb oma suurimat kasvupotentsiaali Ladina-Ameerikas. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Iveta Bruvele sõnul on Peruus saavutatud veidi enam kui aastaga laenutaotluste maht, mis läheneb Poola turule, kus ettevõte on tegutsenud kümme aastat. Samal ajal tugevdab Wandoo Finance kohalolekut Baltikumi kapitaliturgudel ning otsib uusi kasvuvõimalusi väljaspool traditsioonilist tarbijalaenuäri.
Wandoo Finance’i asutaja ja tegevjuht Iveta Bruvele sõnul on Wandoo suurim turg hetkel Poola ja seal nähakse kasvuvõimalusi ka edaspidiseks, kuid märgatav potentsiaal peitub ettevõtte hinnangul Ladina-Ameerikas.
  • Wandoo Finance’i asutaja ja tegevjuht Iveta Bruvele sõnul on Wandoo suurim turg hetkel Poola ja seal nähakse kasvuvõimalusi ka edaspidiseks, kuid märgatav potentsiaal peitub ettevõtte hinnangul Ladina-Ameerikas.
  • Foto: Simo Sepp
Kui Euroopa finantstehnoloogia sektoris räägitakse üha sagedamini regulatsioonide karmistumisest ja kasvavast konkurentsist, siis Wandoo Finance näeb järgmisi kasvuvõimalusi piirkondades, kus finantsteenused on endiselt piiratud või raskesti kättesaadavad.
„Euroopas oleme harjunud, et maksed, laenud ja muud finantsteenused on alati olemas. Maailmas on aga endiselt palju piirkondi, kus neid teenuseid kas ei ole või on need inimestele liiga kallid ja raskesti ligipääsetavad. Just seal näeme meie võimalust väärtust luua,“ ütleb Bruvele.
Wandoo Finance kümne aasta jooksul jõudnud nii Poola, Leedu, Rumeenia, Hispaania kui Peruu turule ja selle aja sees väljastanud kokku enam kui 660 miljoni euro väärtuses laene rohkem kui 1,5 miljonile kliendile üle kogu maailma.
Laenude väljastamisel saab Bruvele sõnul eristuda läbi tehnoloogia kasutamise ja kasutajakogemuse. Just seal käib konkurents. Mida mugavam on kliendil meie teenust kasutada, mida kiiremini ta raha kätte saab ja mida lihtsam on kogu protsess, seda konkurentsivõimelisemad me oleme,” rõhutab ta.
Bruvele toob välja, et oluline osa on klientide maksevõime hindamisel. “Kõigist laenutaotlejatest kiidame heaks vaid umbes 10–15 protsenti. See tähendab, et suurem osa taotlejatest saab eitava vastuse. Selle taga on meie endi loodud skooringumudel ja tehnoloogia, mis on üks meie konkurentsieeliseid ning aitab meil teistest ettevõtetest eristuda.”

Kasvuvõimalused tulevad Ladina-Ameerikast

Poolas on Wandoo Finance 10 aasta jooksul saanud tuntud kaubamärgiks ja laenuäri tavapärane nähtus. Peruus, kuhu ettevõte hiljuti laienes, on aga vaid mõned üksikud konkurendid selles valdkonnas ning inimesed ei ole selliste digitaalsete laenutoodetega veel väga harjutud.
Laenutoodete populaarsust suurendab see, et väljastatakse väiksemaid laenusummasid ning raha jõuab kliendi kontole kiiresti. “See on laenuvõtja jaoks sageli väga praktiline lahendus. Kui inimesel on kiiresti vaja näiteks 200 eurot, siis tõenäoliselt ei lähe ta selleks panka,” lisab Bruvele.
Wandoo suurim turg on hetkel Poola ja seal nähakse kasvuvõimalusi ka edaspidiseks, kuid märgatav potentsiaal peitub ettevõtte hinnangul Ladina-Ameerikas. “Peruu on meie esimene turg selles piirkonnas. Seal elab ligikaudu 40 miljonit inimest ning turul tegutseb vaid mõni üksik konkurent. Finantsteenused ei ole inimestele seal kaugeltki nii kättesaadavad, nagu meie Euroopas harjunud oleme. Meie jaoks on kiire juurdepääs erinevatele finantsteenustele iseenesestmõistetav, kuid seal see nii ei ole. Väike konkurents ja suur nõudlus on põhjused, miks näeme seal väga suurt kasvupotentsiaali,” sõnab ta.
Peruus alustas Wandoo Finance tegevust 2025. aasta veebruaris ja veidi enam kui aastaga on sealne igakuine laenutaotluste arv peaaegu sama suur kui Poolas, kus on tegutsetud kümme aastat. See näitab Bruvele sõnul selgelt, et nõudlus seal on olemas ja Peruu ei jää finantstehnoloogia ettevõtte jaoks viimaseks Ladina-Ameerika turuks.

Äri laiendamine uuele turule nõuab põhjalikku eeltööd

Kuigi üldiselt on laenuäris uutele turgudele sisenemine üsna sarnane nii kohalikele kui välismaistele ettevõtetele, leidub riike, kus on selgelt näha erisusi. Näiteks Peruus võib kohalikel ettevõtetel olla mõnevõrra lihtsam alustada laenuäriga. Euroopas aga pole väga suurt vahet, kas Poolas tegutseb kohalik laenufirma või Läti oma, kuna Euroopa riigid on regulatsioonide poolest suhteliselt sarnased.
Uuele turule sisenemisel otsib Wandoo esmalt riike, kus nõudlus on olemas ja piisavalt suur. Samal ajal on väga oluline ka andmete kättesaadavus ja kvaliteet, sest laenuotsuste tegemiseks vajab ettevõte kliendi kohta usaldusväärseid andmeid.

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“Üldiselt ei ole minu jaoks suurt vahet, kas avada tegevus Peruus, Gruusias või Poolas. Kui tead, kuidas seda teha, siis ei mängi rolli, millises maailma otsas riik asub,” sõnab ta.
Viimati uut turgu valides ja Leedu kasuks otsustades toimus valik enam kui 30 riigi vahel. Vaadatakse üldisi näitajaid nagu rahvaarv, keskmine sissetulek, riigi digitaalsuse tase jne. Kõige olulisem on aga regulatsioonide ja seadusandluse hindamine, kuna laenutegevus on enamikes riikides litsentseeritud ning finantstehnoloogia sektori regulatsioonid võivad olla väga ranged. Wandoo puhul ei ole see aga turule sisenemisel takistuseks, sest ettevõte tegutseb juba täna Poolas, Rumeenias ja Leedus, kus finantssektor on rangelt reguleeritud.
“Kui kogu info on koos, jõuame lühinimekirjani. Ja vahel mängib rolli ka sisetunne. Kui kaks turgu tunduvad võrdselt head, tuleb lõplik otsus mõnikord teha lihtsalt kogemuse ja vaistu põhjal,” lisab ta.

Klientide vajadused erinevad riigiti

Rääkides klientide tarbimisharjumustest, toob ta välja, et Euroopa riikides on inimesed üldiselt vastutustundlikumad ning teatakse hästi, et maksehäired mõjutavad nende krediidiajalugu pikaks ajaks. “Peruus on olukord mõnevõrra teistsugune. Seal peame inimesi sageli ka õpetama, et laen tuleb tagasi maksta. Kuna sellised tooted on turul olnud suhteliselt lühikest aega, ei teadvustata alati võimalikke tagajärgi. Seega on meie roll mitte ainult laenu pakkuda, vaid ka finantskäitumist selgitada,” räägib ta. Samas tähendab see Bruvele sõnul ka seda, et laenu väljastamisel peab sellistel turgudel olema ettevaatlik.
Keskmine laenusumma Peruus jääb umbes 30–35 USA dollari juurde, mis on üsna väike. See sõltub loomulikult ka riigi keskmisest sissetulekust. Euroopas on keskmine laenusumma ligikaudu 300 eurot.
Tavaliselt kasutatakse laenu ootamatute kulude katmiseks. Näiteks kui auto läheb katki ja järgmise palgapäevani on veel nädal või kaks aega. Mõnikord kasutatakse raha ka ostude tegemiseks – nähakse midagi, mida soovitakse, kuid mille jaoks parajasti eelarves raha ei ole.
  • Iveta Bruvele
  • Foto: Simo Sepp

Eesti klientide asemel otsitakse investoreid

Bruvele toob välja, et kuigi ettevõtte peakontor asub Riias, ei ole Wandoo Finance’il plaanis Lätis äri tegema hakata, kuna konkurents on seal juba tihe ning turg väike ja küllastunud.
Ka Eestis ei plaani Wandoo oma laenuäri avada, kuid hindab hoopis siinset tugevat investorkogukonda, kelle abil oleks võimalik ettevõtte kiiret kasvu finantseerida. Eesti kasuks räägib Lätist suurem investorite kogukond ja investorite laiem kogemustepagas.
“Meil on juba praegu üsna palju investoreid Eestist, kes on investeerinud meie ettevõttesse erakapitali laenudena. Tulevikku vaadates plaanime ühel hetkel emiteerida ka avalikult kaubeldavaid võlakirju,” räägib ta.
Samuti on finantstehnoloogia ettevõtete võlakirjad Baltikumi investoritele juba tuttavad instrumendid ning turul on mitmeid sarnaseid ettevõtteid, seega investorid mõistavad seda ärimudelit hästi.

Koroonakriis andis väärtuslikud õppetunnid hajutamise kohta

Bruvele toonitab vajadust olla laenuäris hajutatud.Oleme õppinud, et ettevõte ei tohiks sõltuda ühest turust. Äri tuleb hajutada erinevate riikide ning võimalusel ka erinevate maailmajagude vahel. Just seda me praegu teadlikult teeme,” sõnab ta.
Sama oluline on tema sõnul hajutada rahastusallikaid ning võimalikult palju kasutada pikaajalist kapitali, mis võimaldab stabiilselt tegutseda. Wandoo jaoks oli suurim õppetund koroonakriisi ajal, kus probleem ei tekkinud mitte laenuvõtjatega, vaid hoopis rahastajatega.
“Inimesed jätkasid laenude võtmist ning ka tagasi maksmist. Makseviivitusi oli küll rohkem kui enne pandeemiat, kuid laenuportfell toimis siiski,” sõnab ta. Wandoo probleemiks osutus hoopis rahastuse struktuur, kuna enne koroonakriisi oli investoritelt saadud raha lühiajaliste investeeringutena. Kui finantsturgudel puhkes paanika, hakkasid investorid oma raha välja võtma ja nii pidi ka Wandoo investoritele raha tagasi maksma. Pärast seda muutis ettevõte oma rahastusmudelit põhjalikult ning tänaseks on rahastusallikad peaaegu eranditult pikaajalised.

Tehnoloogia loob konkurentsieelise

Wandoo Finance ei näe panku enda konkurentidena, kuna tootevalik on neil hoopis teine. “Kui inimesel on viie minuti jooksul vaja 200 eurot, ei pöördu ta tõenäoliselt panga poole, sest protsess võtab rohkem aega. Meie tugevus on kiirus. Kui inimesel tekib ootamatu vajadus või soov midagi kohe osta, võimaldab tehnoloogia abil tehtud laenuotsus tal raha kiiresti kätte saada. Taotlemine võtab vaid mõne minuti,” sõnab ta.
Kogu Wandoo laenuprotsess on peaaegu täielikult automatiseeritud ning inimsekkumist vajatakse väga harva. Kui klient esitab taotluse, kontrollivad süsteemid automaatselt krediidibüroode ja teiste andmeallikate infot. Lisaks töötab taustal Wandoo skooringusüsteem, mis hindab kliendi maksevõimet.
Eesmärk on Bruvele sõnul hoida klienti pikaajaliselt ja mitte anda ainult ühte laenu, vaid pakkuda nii head kasutuskogemust, et klient tuleks tagasi. Selleks pakub ettevõte klientidele erinevaid hüvesid ja lisaväärtust loovaid lahendusi.
“Me analüüsime klientide pangakonto väljavõtteid ja nii näeme nende sissetulekuid, kulutusi, kulukäitumist, sääste ja muid olulisi näitajaid. Seega on meil otsuse tegemise hetkeks väga põhjalik ülevaade kliendi finantsolukorrast. Kogu protsess toimub automaatselt ühe-kahe sekundi jooksul. Kui laen kinnitatakse, tehakse ka väljamakse automaatselt,” seletab ta.

Tulevik toob uusi turge ja võimalusi

Bruvele toob välja, et lisaks turgude vahel hajutamisele soovib ta hajutada ettevõtte tegevust ka ühe turu sees. “See tähendab, et me ei taha sõltuda ainult ühest tootest. Kui näeme, et mingi turg toimib hästi, siis miks mitte pakkuda seal ka muid finantseerimistooteid?”
Nii liigutakse rohkem ka suuremate laenude ja järelmaksutoodete suunas. “Hiljuti käivitasime Poolas ka B2B-laenutoote füüsilisest isikust ettevõtjatele ja väikeettevõtetele. See on meie jaoks uus valdkond, kuid automatiseerimise tase, mille oleme saavutanud, võimaldab kasutada sama tehnoloogiat ka teistes toodetes. See on meie jaoks suur eelis,” rõhutab ta.
Bruvele eesmärk on ehitada ettevõte, mis suudab järgmiste aastate jooksul pakkuda oluliselt rohkem finantsteenuseid kui praegu. Eelkõige näeb ta võimalusi tegutseda piirkondades, kus finantsteenused ei ole veel piisavalt kättesaadavad. Eesmärk on lähiaastatel siseneda igal aastal ühele kuni kahele uuele turule ning samal ajal laiendada Wandoo tooteportfelli uute finantstoodete ja -lahendustega.
Lisaks plaanib Wandoo Finance tulevikus liikuda ka pangalitsentsi omandamise suunas, kuna see võimaldab pakkuda palju laiemat teenuste valikut.
Kuula saadet Wandoo Finance asutaja ja tegevjuhi Iveta Bruvelega. Saade on inglise keeles.
Sisuturundussaade
Wandoo Finance’i juht: suurimad kasvuvõimalused laenuäris peituvad seal, kus turgu tuleb ise luua
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01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027

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  • 16.09.26, 08:00
Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid
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  • 15.09.26, 19:28
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
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  • 15.09.26, 14:40
Ootamatu pööre: Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle
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  • 16.09.26, 14:52
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Maksuamet vähendab ettevõtjate koormust: andmete esitamine läheb lihtsamaks
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  • 17.09.26, 09:50
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  • 17.09.26, 09:33
Rootsi ringhääling: koalitsioon kaotas valimised
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  • 17.09.26, 08:52
Swedbank andis Efteni aktsiale ostusoovituse
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  • 17.09.26, 08:43
Brüssel nõuab Hiinalt hübriidautode ekspordi piiramist
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  • 17.09.26, 07:00
Eesti idufirma Creem kaasas 5 miljonit eurot
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  • 17.09.26, 06:00
Oleg Ossinovski sisenes USA turule. “Seni läheb Ameerikas kõik hästi”
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  • 17.09.26, 06:00
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