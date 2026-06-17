Hairmagicu omanik Kristiina Kalev: juuksed pole lihtsalt osa inimesest, vaid ka osa tema enesekindlusest

Vesteldakse sellest, kuidas aastakümneid tegutsenud juuksurisalongist kasvas välja tootmisettevõte, milliseid väljakutseid tõi kaasa oma tehnoloogia arendamine ning miks on kvaliteetsed slaavi juuksed maailmas nii hinnatud.
Saates räägitakse ka ema ja tütre koostööst ettevõtluses, klientide vahetust tagasisidest ning sellest, kuidas juuksed mõjutavad nii naise kui mehe enesekindlust rohkem, kui arvata võiks.
Hairmagicu
juhi Kristiina ja tema tütre Mariaga arutletakse ka meditsiiniliste parukate teemal, räägitakse juuste annetamisest ning sellest, kuidas käsitöö, tehnoloogia ja tehisintellekt tänapäeva ilumaailmas kokku saavad.