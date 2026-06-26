Juhi riskid ja vastutus: mida teha, et ei realiseeruks kõige kehvem stsenaarium?

Soraineni ja IIZI Kindlustusmaakleri ärihommik Juhi vastutuse teemat käsitlesime põhjalikumalt Soraineni ja IIZI Kindlustusmaakleri ühisel ärihommikul, mille salvestist saab järele vaadata siit: Millal vastutab juht äriotsuse eest isikliku varaga?

IIZI Kindlustusmaakleri finantsriskide spetsialist Helen Evert kinnitab, et riskid ja juhtide kindlustamine nende vastu sõltub ärisektorist, aga ka ettevõtte struktuurist ja tegevuskohast. „Riskikindlustuse hinnastamine on selgelt sektoripõhine – me vaatame finantssektorit ühtmoodi, jäätmekäitlussektorit teistmoodi ja meditsiinisektorit kolmandat moodi – igal pool on riskid erinevad ja me saame aidata neid juhtidel kaardistada ja ette näha. Samas tuleb arvestada, et mitmed ettevõtted tegutsevad ülemaailmselt, mitte ainult Baltikumis või Euroopa Liidus. Poolas tütarettevõtet omava ettevõtte riskid on hoopis teistsugused kui kohalikul ettevõtjal. Näiteks saab Poolas maksuvastutust pöörata mitte ainult juhatuse liikmete, vaid ka juhtivtöötajate vastu, mistõttu on seal väga levinud isikliku maksuvastutuse kindlustuslepingud. See on Eesti regulatsioonist täiesti erinev,“ toob Evert näite piiriülese äriga tegelevate ettevõtjate vaatest.

Aasa sõnul on juhi hoolsusstandardi järgimise hindamine kokkuvõttes suhteliselt lihtne:

esiteks, juht ei tohi olla huvide konfliktis, st ta peab oma otsustega silmas pidama äriühingu huve;

teiseks, juht peab olema oma valdkonna asjadega kursis, nt otsima paremat hinda või parimat tehingupartnerit, nii palju kui see on võimalik;

kolmandaks – ja see on kõige vaieldavam nõue – hinnataks vaidluste tekkimisel, mida teine mõistlik ärimees oleks sarnases olukorras teinud.

Silmas tuleb aga pidada, et lisaks üldisele hoolsusstandardile võib teatud valdkondades kehtida täiendavalt spetsiifilisem hoolsuskohustus, mida määrab turustandard, mitte seadusandja ega kohus. Siinjuures pole Eestis mõned valdkonnad isegi arenenud nii kaugele, et me üldse saaksime mõistlikust turustandardist rääkida. Sellisel juhul luuakse turustandard üksikute valdkonnas tegutsevate ettevõtete – aga pole parata – ka konkreetsete vaidluste baasil. Näiteks on Eesti jaoks kaitsevaldkond majandusharu mõttes üsna noor ning meil puudub selge arusaam, mida keskmiselt hoolas kaitsevaldkonnas tegutsev ettevõte tegema peaks. „Ühest küljest on riigi regulatsioonid selles vallas mõistetavalt üsna karmid, aga teisest küljest teame, et innovatsioon on kaitsetööstuses ülikiire, nii et kui kruvid keeratakse liiga kinni, siis ei ole ka mingit arengut loota. Samas võib mõnest esmapilgul formaalsest väikesest veast, nt mõne ekspordiloa puudumisest, tekkida suur probleem, mille tõttu võib kogu äri kinni minna ning tagajärjed võivad juhi jaoks isiklikult olla üsna rasked,“ räägib Aas.

Evert soovitab juhtidel oma tegevusvaldkonnaga seotud riskid põhjalikult läbi mõelda ja kaaluda, kas äriga seotud igapäevaste riskide kõrval võib ette tulla ka ootamatusi ning kas sellistest olukordadest tekkivate võimalike vaidlustega suudetakse ise toime tulla või tasub siiski riskid enda joaks kindlustada.

Juunikuu „Soraineni sageduse“ saates räägime juhi vastutusest ja riskidest – kuidas need äriühingus tekivad; millal muutub riskantne äriotsus õiguslikuks probleemiks; kui otsused sünnivad kollektiivselt, siis kes lõpuks vastutab; ja mida teha siis, või, õigemini, enne seda, kui juhi jaoks realiseerub kõige kehvem stsenaarium.