Tagasi ST Domino’s Pizza soovib laiendada oma tegevust Eestis 15 restoranini ja otsib frantsiisipartnereid: investeering alates 165 000 eurost Domino’s kavatseb järgmise kolme aasta jooksul laiendada oma võrgustikku Eestis kahelt restoranilt 15ni. Laienemise elluviimiseks soovitakse kaasata kogenud ettevõtjaid ja investoreid, kes tahavad saada frantsiisipartneriteks ja avada restorani Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja teistes Eesti linnades.

Esimene Domino’s restoran avas Eestis uksed 2023. aasta detsembris Tallinnas Mustamäe Keskuses. Praegu tegutseb riigis kaks võrgustiku restorani ning nende müük ja tellimuste arv kasvab aastas üle 10 protsendi. Need tulemused olidki otsustavaks teguriks, miks otsustati koos kohalike partneritega minna üle aktiivsemale laienemisetapile.

„Eesti on juba näidanud oma potentsiaali: kliendid on meid leidnud ning müük ja tellimuste arv kasvavad järjekindlalt. Nüüd otsime partnereid, kes aitaksid selle kasvu uutesse linnadesse viia. Partnerile pakume mitte ainult kaubamärki, vaid kogu ärisüsteemi – tehnoloogiad, tarned ja praktiline abi alates asukoha leidmisest kuni restorani avamiseni ja edasise tegevuseni,“ ütleb Domino’s Baltics frantsiisi arendusjuht Dzianis Drozd.

Drozd on aidanud kaasa enam kui 100 Domino’s Pizza ja KFC restorani avamisele Balti ja muudes Euroopa riikides.

Konkreetsed laienemisnäitajad

Partnerlusmudel põhineb selgetel parameetritel. Ühe restorani avamisse tehtav investeering algab 165 000 eurost ja sõltub asukohast ning formaadist. Restoranimudel on arvestatud umbes 70 ruutmeetri suurusele pinnale.

Investeeringu ligikaudne tasuvusaeg on 2–3 aastat. Siiski sõltuvad tegelikud tulemused konkreetsest asukohast, müügimahust ja restorani tegevuse tõhususest, mistõttu iga projekti hinnatakse eraldi.

Kuidas partnereid aidatakse

Erinevalt uue restoranikontseptsiooni nullist loomisest liitub frantsiisipartner juba toimiva süsteemiga. Partnerile pakutakse abi ja nõu järgmistes valdkondades:

Osalemine asukoha valimisel, lähtudes ruumide ja koha peamistest kriteeriumidest ning nõuetest.

Arhitektuurilise plaani ja tehniliste lahenduste projekti koostamine Domino’s sisekujundaja poolt.

Abi ehitusprotsessi läbiviimisel ja restorani võimalikult kiire avamise tagamisel.

Koolitus enne esimese pitsabaar-restorani avamist ning igakülgne abi tööprotsesside kujundamisel ja juhtimise korraldamisel.

Abi toodete ja seadmete hankimisel tarnijatelt spetsiaalsete Domino’s võrgustiku jaoks kooskõlastatud hindadega.

Tsentraliseeritud turundus, soodusmüükide korraldamine, reklaamikampaaniad, menüü koostamine ja muu turundusalane abi.

Valmis IT-lahendused müügi- ja kohaletoimetamisplatvormidele. Süsteemide konfigureerimine pitsabaaride käivitamisel ja nende edasine hooldus, mida teostavad Domino’s kogenud IT-spetsialistid.

Kõikehõlmav abi kontoritöös kogu tegevuse vältel: rahandus ja raamatupidamine, töötajate värbamine, koolitused ja tegevusprotsessid, logistika ja tarned, käitamine.

Regulaarsed auditid, mille eesmärk on tagada Domino’s võrgustiku tegevusstandardite ja teenindusnõuete järgimine.

Lisaks saavad partnerid kasutada tsentraliseeritud kokkuleppeid tarnijatega ning Domino’s Baltics võrgustiku tasandil kohaletoimetamisplatvormidega Wolt ja Bolt Food kooskõlastatud äritingimusi. Üksikule restoranile oleks selliste tingimuste saavutamine keerulisem.

Mitte ainult restoran vaid digiäri

Suur osa kliendi teekonnast toimub digikanalites: veebisaidil, rakenduses, lojaalsussüsteemis ja kohaletoimetamisplatvormidel.

Digitaalseid lahendusi, turunduskampaaniaid ja müügikanaleid arendatakse tsentraliseeritult. See võimaldab kohalikul partneril pühendada rohkem tähelepanu restoranide juhtimisele, meeskonnale, kliendikogemusele ja äri arendamisele.

Partneritel põhinev rahvusvaheline mudel

Alates 1960. aastast tegutsev Domino’s laiendab oma rahvusvahelist võrgustikku koostöös frantsiisipartneritega. Ettevõtte andmetel kuulus 2026. aasta teise kvartali lõpus võrgustikku üle 22,5 tuhande restorani, mis tegutsevad enam kui 90 turul, ning umbes 99 protsenti neist kuulusid sõltumatutele frantsiisipartneritele.