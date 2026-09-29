Tagasi ST Baltimaade elektrivõrk valmistub tulevikuks, kus iga tarbija võib olla ka tootja Balti elektrivõrk ehitati ajal, mil suured elektrijaamad edastasid elektrit ühes suunas tarbijatele. Tänapäeval võib aga igaüks olla ka elektritootja ning see muudab kogu süsteemi. Saatejuht Hando Sinisalu räägib hiljuti jõud ühendanud Netcontroli ja ABB esindajate Kristaps Alcmanise (Netcontroli tegevjuht) ja Dainius Bružasega (ABB elektrifitseerimise valdkonna juht) sellest, kuidas piirkonna elektrivõrk peab muutuma paindlikumaks, automatiseeritumaks ja turvalisemaks.

Ainuüksi päikese- ja tuuleenergia kasutamine ei ole enam piisavalt tasuv. Tulevik kuulub hübriidjaamadele, kus taastuvenergia ühendatakse energiasalvestusega – olgu selleks akud, vesi või soojus. Kulud langevad, kuid „see on maraton, mitte sprint“, ütleb Bružas. Mõlemad külalised usuvad, et elektrinõudlus jätkab kasvamist, mida veavad elektriautod, soojuspumbad, elektribussid ja andmekeskused. „Kõik, mida saab elektrifitseerida, elektrifitseeritakse.“

Ka elektrisõidukid võivad tulevikus saada elektrivõrgu osaks. Öösel laadiv bussipark sisaldab megavattide jagu energiat, mida saaks sobiva elektrihinna korral võrku tagasi müüa. Alcmanise sõnul „on tehniline pool sisuliselt juba olemas. Kõik sõltub tarkvarast.“ Samuti näeb ta, et elektrivõrgu andmetest saab omaette väärtuslik toode: „Andmed on kuningas.“

Elektrivõrkude digitaliseerudes muutub küberturvalisus üha kriitilisemaks. Võrguettevõtjad „ei ole enam ainult inseneriettevõtted – nad on ka IT-ettevõtted“. Tehisarul põhinevate häkkimisvahendite arenedes ei ole küberintsident enam küsimus sellest, kas see juhtub, vaid millal. Riski suurendavad ka tuhandete väiketootjate kasutatavad odavad seadmed. „Kui ostad AliExpressi tasemel juhtimisseadmed, võid oodata ka vastavaid tulemusi.“

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Külalised räägivad ka Baltimaade pikkadest metsasid läbivatest elektriliinidest ja korduvatest lumetormidest, rikete automaatsest tuvastamisest ning nutikatest kodudest, kus köetakse ainult parasjagu kasutuses olevaid ruume. Vestluse lõpetavad nad karjäärisoovitustega. Bružase sõnul on tuleviku üks olulisemaid erialasid elektrotehnika koos IT-oskustega. Alcmanis lisab: „Tehisaru seda tööd niipea üle ei võta. Uskuge mind.“ Saadet juhib Hando Sinisalu. Podcast on inglise keeles. The Baltic electricity grid is preparing for a future where every consumer can become a producer With Kristaps Alcmanis (CEO, Netcontrol) and Dainius Bružas (Electrification Business Manager, ABB) The Baltic grid was built for large power plants sending electricity one way to consumers. Today anyone can become a producer, and that changes everything. Host Hando Sinisalu talks with ABB and Netcontrol, which recently joined forces, about how the region's grid must become more flexible, automated and secure. Solar and wind alone no longer pay off. The future lies in hybrid plants that combine renewables with storage, whether batteries, water or heat. Costs are falling, but "it's a marathon, not a sprint," says Bružas. Both guests expect demand to keep rising, driven by EVs, heat pumps, electric buses and data centres. "What can be electrified will be electrified." Electric vehicles could also become part of the grid. A bus depot charging overnight holds megawatts it could sell back when prices are right. According to Alcmanis, "the technical part is pretty much there. It's all about software." He also sees grid data becoming a product in its own right: "Data is king." Hetkel kuum Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid Enefiti värske juht hoiatab karmi talve eest. "Me vajame veel rohkem tootmisvõimsust" ST Pane inimesed ennast kuulama: seitse psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma

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As grids go digital, cybersecurity becomes critical. Grid operators "are not just engineering companies anymore – they're also IT companies." With AI-powered hacking tools on the way, a cyber incident "is not a matter of if, but when." Cheap equipment at thousands of small producers adds risk. "If you buy AliExpress-level controls, you can expect the results."

The guests also cover the Baltics' long forest lines and recurring snowstorms, automated fault detection, and smart homes that heat only the rooms in use. They end with career advice. Bružas says electrical engineering combined with IT skills is the key profession for the future. Alcmanis adds: "AI will not take over this job very quickly. Believe me."

The podcast is hosted by Hando Sinisalu.

Photo: Andres Laanem / Dainius Bružas (Electrification Business Manager, ABB) and Kristaps Alcmanis (CEO, Netcontrol)