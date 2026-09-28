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Andre Visse: mis oleks, kui värbaksime ainult täiskasvanud inimesi?

Kui sinu töötajad ei ole motiveeritud ega tee oma tööd südamega, siis ei ole neist kasu ei kontoris ega mujalt tööd tehes, kirjutab Telia tegevjuht Andre Visse vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Minu enda tööaeg möödub valdavalt kontoris. Juhi rollis pean oluliseks olla oma inimeste jaoks olemas ja kättesaadav. Samas ei tähenda see, et sama lähenemine sobiks kõigile, ütleb Andre Visse.
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