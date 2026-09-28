Andre Visse: mis oleks, kui värbaksime ainult täiskasvanud inimesi?
Kui sinu töötajad ei ole motiveeritud ega tee oma tööd südamega, siis ei ole neist kasu ei kontoris ega mujalt tööd tehes, kirjutab Telia tegevjuht Andre Visse vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Hiljutisel Belgia reisil nägin head näidet ettevõttest, kes on teadlikult investeerinud kontorisse nii, et inimesed tahaksid sinna tulla, kirjutab Eesti Kaubandus‑Tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.