Tagasi ST Ettevõtte auto ei pea olema ettevõtte vara Ettevõtted on harjunud küsima, milline auto valida, kui suur peaks olema sissemakse ja milliseks kujuneb kuumakse. Üha enam tasub aga enne neid küsimusi küsida midagi põhimõttelisemat: kas ettevõttel on üldse vaja autot omada?

Enamiku ettevõtete jaoks ei ole sõiduk investeering, mille väärtus peaks aja jooksul kasvama. Auto on eelkõige töövahend. Sellega sõidab müügijuht kliendi juurde, spetsialist objektile või ettevõtte juht kohtumisele. Teisisõnu: ettevõte ei vaja tingimata autot. Ettevõte vajab võimalust, et tema inimesed saaksid liikuda.

Kui vaadata autot sellest perspektiivist, muutub ka küsimus selle soetamisest.

Kõike, mida ettevõte kasutab, ei pea ta omama

Ettevõtluses on omamise ja kasutamise suhe viimaste aastatega palju muutunud. Ettevõtted kasutavad tarkvara kuutasu eest, rendivad kontoreid, võtavad seadmeid kasutusse teenusena ning ostavad sisse kompetentse, mida pole mõistlik organisatsiooni sees püsivalt üleval pidada.

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Põhjus on lihtne: ettevõtte jaoks on sageli olulisem ligipääs vajalikule ressursile kui selle omamine. Sama loogikat saab rakendada ka autode puhul. Kui sõiduki ülesanne on tagada töötaja liikuvus, ei pruugi olla põhjust siduda ettevõtte kapitali auto omamisse või seada eesmärgiks, et sõiduk peab lepingu lõppedes ettevõttele kuuluma. Olulisemad küsimused võivad olla hoopis: kui palju auto ettevõttele kuus maksab, kui prognoositav see kulu on ning kui hästi vastab lahendus ettevõtte tegelikele vajadustele. Auto omamisega kaasneb rohkem kui ostuhind Auto soetamisel kipub tähelepanu koonduma ostuhinnale või igakuisele finantseerimismaksele. Ettevõtte vaatest on pilt aga laiem. Autoga kaasneb väärtuse langus ning ühel hetkel ka küsimus, mida kasutatud sõidukiga edasi teha. Kui ettevõtte vajadused muutuvad, võib varem hästi sobinud auto muutuda liiga väikeseks, liiga suureks või lihtsalt ebavajalikuks. Samuti on autosse paigutatud raha kapital, mida ettevõte ei saa samal ajal kasutada oma põhitegevuse arendamiseks. See ei tähenda, et auto omamine oleks vale valik. Mõne ettevõtte jaoks võib see olla täiesti põhjendatud. Küll aga tasub otsust teha lähtuvalt sellest, millist väärtust omamine ettevõttele tegelikult loob. Kui peamine vajadus on sõidukit kasutada, mitte seda omada, tasub kaaluda ka teistsuguseid lahendusi. Hetkel kuum Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti: 2027. aastast arvutab maksuamet maksud ise Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet42 päästeplaani arhitekt Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja BLRT ehitavad neli maja asemele ST Senukai avas 5,5 miljoni euro suuruse investeeringuga Eesti suurima K-Rauta kaupluse Vaata galeriid poe avamiselt!

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Kasutusrent annab võimaluse keskenduda kasutamisele

Mobire laiendas oma rendilahenduste valikut ning pakub nüüd lisaks täisteenusrendile ka kasutusrenti. Selle mõte on lihtne: ettevõte saab valida endale sobiva auto ja kasutada seda kokkulepitud perioodi jooksul, ilma et sõiduki omandamine peaks olema lõppeesmärk.

Mobire kasutusrendi valikust leiab mitmeid äriklientide seas levinud sõidukeid, näiteks Volkswagen Tayroni ja Passati ning Škoda Octavia. Kasutusrendi kuumaksed algavad 279 eurost.

Ettevõtte jaoks tähendab see võimalust käsitleda autot eelkõige igapäevase töövahendina. Selle asemel, et planeerida auto ostu ja hilisemat müüki, saab keskenduda sellele, millist sõidukit ettevõttel praegu vaja on ning milline lahendus sobib tema eelarvesse.

Kasutusrent on hea valik ettevõttele, kes soovib regulaarselt kasutada uuemaid sõidukeid, ei pea auto väljaostmist oluliseks või eelistab vältida suurema summa sidumist sõidukisse.

See on praktiline lahendus ka olukorras, kus ettevõtte vajadused muutuvad kiiremini kui autode tavapärane kasutusiga. Meeskonnad kasvavad ja kahanevad, töötajate rollid muutuvad ning koos nendega muutuvad ka nõuded sõidukitele.

Auto kasutamise viis võiks selliste muutustega kaasa tulla.

Kasutusrent ei pea tähendama ainult finantseerimist

Kasutusrenti pakuvad ka pangad ning esmapilgul võib valik taanduda kuumakse võrdlemisele. Ettevõtte ja autot igapäevaselt kasutava töötaja jaoks on aga oluline ka see, mis juhtub pärast lepingu sõlmimist.

Mobire kasutusrendi eelis ei piirdu rendilepingu ja kuumaksega. Teenusega kaasneb ööpäevaringne klienditugi, mis toimib üle kogu Baltikumi. Kui töötajal tekib teel olles auto või selle kasutamisega seotud küsimus või probleem, on tal alati olemas koht, kuhu pöörduda.

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See on eriti oluline ettevõtetele, kelle töötajad liiguvad palju või kelle tegevus ulatub üle Eesti ja Baltikumi. Ettevõtte jaoks on oluline, et tugi ei lõpe rendilepingu sõlmimisega – ootamatus olukorras ei pea töötaja probleemi üksi lahendama. Seetõttu ei tasu kasutusrendi puhul võrrelda ainult kuumakset. Sama oluline on vaadata, millist tuge ja teenindust saab ettevõte kogu auto kasutusperioodi jooksul.

Kasutusrent või täisteenusrent?

Kasutusrent ei asenda täisteenusrenti. Pigem annab see ettevõttele ühe valiku juurde.

Kui ettevõte soovib eelkõige autot kasutada ning korraldab hoolduse, rehvide, kindlustuse ja muud sõidukiga seotud tegevused ise, on kasutusrent sobiv valik.

Täisteenusrendi loogika on teine. Seal ei anta ettevõtte kasutusse ainult autot, vaid võetakse enda kanda ka suur osa selle igapäevase haldamisega seotud ülesannetest. See sobib ettevõttele, kes tahab võimalikult vähe tegeleda autopargi administreerimisega ning eelistab koondada auto ja sellega seotud teenused üheks tervikuks.

Seega pole küsimus selles, kumb rendivorm on parem. Küsimus on selles, kui palju soovib ettevõte ise autoga seotud tegevusi korraldada.

Ühele ettevõttele on oluline minimaalne halduskoormus. Teisele on tähtsam lihtne ja paindlik viis auto kasutamiseks ning valmisolek ülejäänud küsimustega ise tegeleda.

Kõigepealt vajadus, siis auto

Ettevõtte autopargi otsuseid tasub vaadata samamoodi nagu kõiki teisi ärilisi otsuseid: millist probleemi me lahendada tahame ja milline lahendus teeb seda kõige mõistlikumalt?

Kui töötaja vajab oma töö tegemiseks autot, ei tähenda see automaatselt, et ettevõte peab selle auto endale ostma. Samuti ei pea iga ettevõte valima kõige mahukamat teenuspaketti.

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Mõne jaoks on õige lahendus auto omamine, teise jaoks kasutusrent ja kolmanda jaoks täisteenusrent.

Oluline on eristada vajadust vahendist.

Sest päeva lõpuks ei ole enamiku ettevõtete eesmärk omada võimalikult palju autosid. Eesmärk on, et inimesed jõuaksid sinna, kuhu töö neid viib – võimalikult mõistliku kulu, vähese riski ja ettevõtte vajadustele sobiva lahendusega.