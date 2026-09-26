Kristjan-Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid

Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketi, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks, kirjutab Ehitusuudised.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid erilahendusi sisaldab Invego seeniorpakett ja kuidas need muudavad uue kodu igapäevaelus turvalisemaks ning mugavamaks;
- kuidas põhjendab Kristjan-Thor Vähi seeniorkorterite vajadust ja miks võivad mõned neist lahendustest huvi pakkuda ka noorematele ostjatele.