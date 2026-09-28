Kulla hind langes seitsme nädala madalaimale tasemele

Nvidia suurendas oma aktsiate tagasiostuprogrammi volitust rekordilise 150 miljardi dollari võrra, ületades Apple’i 2024. aastal tehtud 110 miljardi dollari suurust mahtu. Tegu on ajaloo suurima aktsiate tagasiostuprogrammi mahu kasvuga.
Kahe nädalaga USA äpipoodide tippu jõudnud Meta uus AI-agent Muse seab tõenäoliselt ohtu rida ettevõtteid, kes on aastaid teeninud hästi just selle pealt, et klient ise enda tellimusi ja broneeringuid teha ei viitsi.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.