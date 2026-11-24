Tehisintellekt aitab lennunduses ennustada turbulentsi, säästa kütust ja teenindada reisijaid. Ryanair võtab AI abi üha enam kasutusse, nagu ka mitmed teised suured lennufirmad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid konkreetseid ülesandeid annab Ryanair tehisintellekti hoolde ja kuidas Alicja Wojcik-Golebiowska selle mõju ettevõtte töökorraldusele kirjeldab;
- kuidas kasutavad AI-d Emirates, American Airlines ja LOT ning miks osa lennufirmasid, nagu Enter Air, eelistab veel kõrvale jääda.